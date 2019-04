Más de 18 mil paraguayos con doble nacionalidad cobran planes sociales Argentinos

Miles de ciudadanos argentinos no consiguen trabajo, no consiguen asignaciones ni cobran pensiones de ningún tipo a diferencia de extranjeros que si lo hacen facilmente en nuestro país.

Si bien para la prensa del Paraguay son entre 25 y 30 mil los ciudadanos de ese país lo que se cruzan cada dos años votar en Argentina a cambio de beneficios sociales, que deberían ser para la gente que vive en la Argentina, para la prensa local son más 18 mil los doble nacionalizados que mensualmente cruzan la frontera para cobrar las pensiones y planes sociales de Argentina.

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, supo en su oportunidad manifestar que “es propio de los muy pichados” utilizar estas artimañas del voto extranjero para empañar un resultado electoral.

Pero lo indignante acerca de los ciudadanos paraguayos votando en Formosa, no pasa por los resultados electorales sino por los miles de ciudadanos argentinos que no consiguen trabajo, no consiguen asignaciones ni cobran pensiones de ningún tipo a diferencia de extranjeros que si lo hacen fácil y graciosamente.

Poco importa cual es el método fraudulento con el cual consiguen sus DNI porque para esto está la justicia o debería estarlo, pero si exaspera el hecho de hospitales colapsados y sin remedios ni médicos, escuelas sin cupo, asistencia social insuficiente u otras políticas públicas que fracasan debido a este tipo de situaciones y hechos de malversación institucionalizada de millonarios recursos públicos.

Desde el propio consulado paraguayo, al intentar regularizar la situación de los ciudadanos paraguayos que votan en suelo formoseño, advirtieron que muchas adolescentes vendrán a tener sus hijos acá porque así obtendrán DNI Argentinos y cobrarán la AUH y otros beneficios.

Clientelismo de Frontera

“En Clorinda, estiman que un 80% de los jubilados y pensionados de ANSeS proviene del Paraguay, donde explican que el dato surge de un sondeo extraoficial de funcionarios de los bancos de plaza”.

“La procedencia de la gran mayoría de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones en Clorinda, era tan evidente como notoria. Pero que alcanzaran proporciones tan importantes, fue sencillamente revelador. Es que un sondeo extraoficial realizado por el personal de los dos bancos que tienen sucursales en Clorinda, habría logrado hacer una proyección que permite estimar que sería del orden del 80%, los beneficiarios que todos los meses vienen desde los más recónditos rincones del Paraguay a llevarse estos beneficios a la vecina República”.

“De acuerdo a esas estimaciones, del total de beneficiarios sólo del Banco Nación, entre jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y otras asignaciones, más de 18 mil ingresarían todos los meses desde Paraguay. Esto, traducido en números, estaríamos hablando de aproximadamente 59 millones de pesos, sólo de uno de estos bancos, ya que se sabe que también otros miles perciben sus beneficios en la otra sucursal bancaria. Y cómo es que logran acceder a las asignaciones, fue la consulta a los funcionarios bancarios. Ellos respondieron que “un porcentaje importante vivió y trabajó alguna vez en la República Argentina. Pero el resto, consiguió cobrar mediante maniobras que tienen complicidad de ‘gestores y punteros’ especialmente en esta frontera”.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice un refrán que le cabe perfectamente a la situación generada en esta frontera con el pago de los beneficios a través de las dos sucursales bancarias. Es que aquellas personas en edad de acogerse a los beneficios, es decir mujeres mayores de 60 años, y hombres a partir de los 65 años, vienen a Clorinda “motivados” por algún familiar que le comentó que “en Argentina podemos cobrar la jubilación” o una pensión no contributiva, mediante la intervención de los famosos “gestores” que sólo piden la documentación personal y luego se encargan de “acomodar” los datos para ingresar al sistema y luego hacerlos votar cada dos años”.

“Una vez que se aprobó la solicitud del beneficio, el “gestor” se queda con el primer pago al beneficiario, que normalmente es un importante monto retroactivo de más de tres meses de haberes acumulados, además del pago previo, para “agilizar” la tramitación. Estos beneficiarios registran algún domicilio apócrifo en Clorinda o Formosa”.

Fuente: Diarioopinon.com