Ascenso al Cerro de la Cruz de miles de peregrinos

Por Eduardo Ochoa. Como cada Viernes Santo miles de peregrinos ascendieron al Cerro de la Cruz. La muestra de fe se llevó adelante durante catorce calvarios previos a la resurrección de Jesucristo. En compañía de un sol radiante y cálido cada uno de los feligreses se acercó al barrio Cerro Las Rosas.

Cada uno de los devotos se encaminó por un terreno escarpado que no le impidió llegar hasta la cruz metálica que reemplaza desde hace algunos años al Cristo tallado en madera, en la cima del cerro. Con oraciones y rezos en cada una de las estaciones los peregrinos brindaron sus intenciones a Dios y su hijo Jesucristo, mientras que otros solamente agradecieron la salud, el alimento y el trabajo.

Desde temprano un grupo de párrocos confesó a cada peregrino que se asomaba por el lugar. Algunos fieles decidieron acampar y otros, los más, ascender en las primeras horas de la mañana. Los feligreses contaron con la protección de las fuerzas de seguridad integradas por el Same y la Policía.

En la tarde, el obispo César Fernández realizó la "Veneración de la cruz y la celebración de la palabra". Al anochecer se desarrolló el tradicional Vía Crucis en barrio Mariano Moreno.

Daniel Gago, referente de los scouts de la Parroquia Sagrado Corazón, dijo que lidera la tropa de niños de entre 11 y 14 años. "Cada año ascendemos y colaboramos con los peregrinos en el Cerro de la Cruz. Continuamente realizamos actividades vinculadas a la fe".

Agregó que "nuestra unidad se ubica cada sábado en la Iglesia y el Bachillerato 21 de Mariano Moreno, cada semana nos concentramos de 15 a 18. El 28 cumpliremos 54 años de servicio. Somos el grupo con más vigencia en la provincia y contamos actualmente con 120 integrantes y 20 dirigentes".

Por su parte, la peregrina Rosa Guanuco expresó que "hace dos años que asciendo a la cruz. En esta ocasión nuestro creador me brindó fuerzas y ánimos, ya que en un primer momento estuve a punto de no subir porque me encontraba con problemas de salud. Sin embargo dije la enfermedad no me hará incumplir mi promesa, luego me encaminé y llegué muy bien".

En igual sentido, añadió que "todo esto pudo volverse realidad gracias a la bendición de Dios y Jesucristo. Hoy les pedí por mí salud y la de mis familiares, también les agradecí por la bendición que me brindan cada día, ellos me permitieron vivir una experiencia muy grata de fe y oración".

Por su parte, el devoto Daniel Zambrano, afirmó que "subir a la cruz es una experiencia muy bella, en la cual los creyentes manifestamos nuestro acto de fe. En esta oportunidad vine a pedir por mi familia y su salud. También oré para que el país y la provincia mejoren la situación por la que están pasando.

Esta peregrinación la realizo desde niño, mis padres fueron quienes me inculcaron esta tradición y cultura. Anteriormente me acompañaban mi esposa e hijos, pero esta vez decidí encaminarme solo", sostuvo.

Por último, el joven Maximiliano Ramos dijo que "desde niño me gusta subir al Cerro Las Rosas. Durante muchos años subí acompañado de mi familia, en esta oportunidad subí con mis amigos".

Hasta el mediodía el Same atendió a más de cien feligreses que presentaron cuadros de cefaleas y baja presión. Estos casos se dieron por la falta de hidratación y desayuno.