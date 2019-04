12 Pesitos Dub festeja esta noche su sexto aniversario

Esta noche desde la 23 el grupo palpaleño 12 Pesitos Dub festejará su sexto aniversario con un espectáculo que se realizará en el espacio ubicado en calle Ramírez de Velazco 243. La celebración contará con la participación de invitados especiales como el nuevo grupo La Chancha Renga también de la ciudad siderúrgica, Milton Colque, Pucho Ramos y habrán intervenciones de la artista Nadia de Fuegas Colectiva, además de sorteos y otras sorpresas.

Fabricio Tobar, bajista de 12 Pesitos, en diálogo con nuestro medio brindó detalles de la celebración y se refirió al trabajo realizado a lo largo de la trayectoria de la banda.

Así sobre los objetivos de la velada de esta noche contó que "la intención del festejo es conmemorar nuestros seis años, un tiempo de trabajo, de remar en todos los sentidos, queremos recordar a los músicos que integraron la banda, fueron 16 personas las que pasaron por el grupo y cada uno hizo su aporte desde lo que sabía, particularmente en el sonido que tiene hoy por hoy el grupo". Y seguidamente agregó que "esta es una fecha muy importante porque queremos recordar cada momento que hemos pasado en el camino y festejarlo con la gente. Siempre tuvimos el apoyo de amigos y de la familia y eso es importante para una banda independiente así como el respaldo de la gente que se suma en el camino y que hace que la banda siga sobreviviendo".

“ESCENARIO EN LA WEB” / INTEGRANTES DEL GRUPO JUJEÑO EN EL SEGMENTO DE ENTREVISTAS EN VIVO DE EL TRIBUNO DE JUJUY.

Y hablaron sobre el concepto que maneja la formación vinculado a relacionar su música con lo audiovisual, "nosotros hacemos dub que un subgénero del reggae básicamente instrumental y que experimenta mucho con los sonidos. Y nuestra idea en vivo es romper con la estructura tradicional del artista arriba del escenario, el espectador abajo, queremos que la gente viva una experiencia sensorial en cuanto a luces y sonido, con intervenciones que salen de diferentes puntos del lugar donde estemos tocando. A lo largo del tiempo trabajamos sobre nuestra identidad porque si bien hacemos un género extranjero intentamos buscar un sonido propio y en esto fuimos mezclando ritmos autóctonos y de diferentes géneros como el jazz o el folclore, abrimos las alas a la experimentación y no quedarnos supeditados a un tipo de música", aseveró. Después Tobar realizó una evaluación de la trayectoria del grupo que se completa con Gonzalo Rojas (batería), Juan Pablo Fernández (guitarra), Facundo Asiar (trompeta), Mariano Teruel (teclados), Valeria Méndez (percusión), Rebeca Daza (flauta traversa) y Fabricio Tobar (bajo), "se me pasan muchas cosas por la cabeza desde el momento que la banda surgió casi por accidente a partir de un grupo de amigos en Palpalá. Con este proyecto a lo largo del tiempo quisimos dejar marcada una manera de abordar las cosas, usando como herramienta la autogestión y la búsqueda de una identidad propia", expresó. Y adelantó que han compartido escenario no solo con artistas jujeños sino con otros del país como Morbo & Mambo, Los Espíritus, Hugo Lobo, Mama Gaia y Yataians.

Y sobre los proyectos del grupo Tobar contó que "tenemos ganas de volver a Córdoba porque nos fue muy bien en una gira que por allí realizamos y queremos concretar algo en Buenos Aires, una gira conceptual llamada "Exudus Dub Poetry" y llevar nuestro show completo. Esperamos que sea para agosto". Y, añadió, que "luego del festejo de aniversario queremos encerrarnos para trabajar en temas nuevos y refrescar nuestro show en vivo apostando a lo audiovisual. También esperamos poder hacer un videoclip". Asimismo, anticipó que planean impulsar un colectivo artístico de distintas disciplinas, "queremos convocar a artistas de diferentes disciplinas para comenzar a producir presentaciones profesionales en cualquier lenguaje".

Finalmente, agradeció a todos aquellos que apoyaron el proyecto, "vaya nuestra gratitud a la gente por el acompañamiento, a los que estuvieron desde el minuto cero y a los que se interesaron", apuntó. E invitó a todos a ser parte del festejo de hoy, "habrá sorpresas y sorteos. La idea es conmemorar estos 6 años, proyectar a futuro y hacer que la gente sea parte. Somos una banda independiente autogestionada, que sigue apostando a la música", concluyó.

Las entradas anticipadas para la propuesta de hoy están a la venta en Otero 280 y su precio fue fijado en $100. Por consultas ingresar a las redes sociales de la banda (Facebook, Instagram -12 Pesitos Dub-).