El Burrito Ortega en PH: "Los hospitales en Jujuy están mal"

Ariel “El Burrito” Ortega reapareció en la televisión argentina al participar de la última emisión de PH: Podemos Hablar, y muchos usuarios de las redes sociales se mostraron felices de poder ver al ex River.

“Que alegría me dio ver al Burrito Ortega tan bien en Podemos Hablar PH. Es una, sino la más, de las personas más querible que nos dio este fútbol argentino” y “Lo mejor de la noche fue el burrito Ortega...su humildad, simpatía, un genio total”, fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes sociales.



Sin embargo, el ex futbolista llamó la atención al cruzarse con Débora Plager, al momento de hablar de la difícil situación que vive el país. Es que mientras el ex jugador se quejaba de la gran crisis del sistema de salud en Jujuy, la periodista intentó hablar de Milagro Sala, dirigente social de esa provincia, hoy condenada por los delitos de organización ilícita, fraude al estado y extorsión.

“Por más que acá a muchos nos va bien, todos tenemos un conocido, pariente, que no la está pasando así”, lanzó Andy Kusnetzoff a modo de consigna y la panelista de América continuó diciendo: “No necesariamente tenés que tener allegados. Ves lo que es el país. Ves que la pobreza ha crecido, ves que la inflación es incontrolable y eso implica realmente en que hay gente que no llega a fin de mes. Hay gente que queda excluida. Y que destino tan poco alentador para Argentina por tener que elegir entre corruptos e ineptos”, expresó.

En ese momento, el anfitrión le consultó a Ortega su opinión sobre el tema y lejos de esquivarlo, reveló: “Viajo mucho a Jujuy y duele mucho que a mis amigos o a mis hermanas no les alcance. Por más que uno tenga la posibilidad de estar bien, ver a gente conocida que no la está pasando bien, no te hace disfrutar. Hoy por hoy, que sea presidente quien mejore el país. Los hospitales en Jujuy están mal. Hay abuelos que van a pedir turno para internarse y les dan turno para dentro de cinco meses, y en cinco meses muere. Lo viví con mi padre. Si bien no estuve presente en gran parte del tratamiento, mi hermana si y me contó lo difícil que fue. En su momento lo tuve que traer a Buenos Aires”.

Tras las palabras de Ortega, Plager intentó hablar sobre las cuestiones relacionadas a Milagro Sala, dirigente social de esa provincia que fue condenada por los delitos de organización ilícita, fraude al estado y extorsión, y el ex jugador le respondió con mucha categoría. “Son otros temas. Sinceramente no soy partidario de ninguna cosa política pero ver al país o a amigos que están mal, me entristece”, sentenció, con cara de pocos amigos.