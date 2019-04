Herrera y su veredicto

Finalizó el campeonato y entonces se esperó luego del duelo ante Agropecuario de Carlos Casares a Marcelo Herrera para que el DT de Gimnasia y Esgrima emita la conferencia de prensa.

"Ha sido muy luchado, no hubo juego de ninguno de los dos lados, ni de ellos ni de nosotros pero con mucha actitud. Es muy difícil analizar estos partidos en donde no se ve nada", fue su visión del partido ante Agropecuario de Carlos Casares que declaró el exseleccionador de las juveniles costarricenses.

Luego el DT habló de varios de sus dirigido. Primero respaldó a Nicolás Benavídez diciendo que originalmente "es volante por izquierda" y que el futbolista "le puso muchas ganas". Es que el exAlmagro casi no jugó en el campeonato y las veces que lo hizo fue por la banda izquierda de la defensa por eso llamó la atención verlo en el medio.

Sufi y Frezzotti. "No es lo que más me gusta, exponerlo tanto a Alejadro Frezzotti porque todos saben que Agustín Sufi no siente tanto la posición de volante mixto defensivo igualmente buscamos que él tenga la pelota y que genere juego".

Herrera habló de su labor al frente del "lobo". "Con tan poquito tiempo de trabajo tampoco se podía hacer tanto", sostuvo. Floja cosecha de puntos con dos empates y dos derrotas que salvó a Gimnasia del descenso gracias a la nefasta campaña de Olimpo que finalmente fue el club que descendió.

"En la semana nos reuniremos con los dirigentes para ver como continúa la todo historia, de lo nuevo que esperemos pueda venir con mejores resultados de obtuvimos", dijo el entrenador "albicelestes" quien de no mediar imprevistos continuará en el club jujeño para formar su plantel en la próxima temporada de la B Nacional.

Al finalizar la conferencia en el estadio "23 de Agosto", en entrenador "albiceleste" se refirió a los incidentes que se produjeron en la popular Sur. "Me causa pena que nos estemos pegando entre nosotros‘, admitió. Asimismo manifestó que no vio nada de lo que ocurrió en el entretiempo en la tribuna Norte en donde los fanáticos de Gimnasia "cargaron" a los salteños de Juventud y Gimnasia y Tiro por sus respectivos descensos además de cantar con orgullo que el "lobo" mantiene su plaza en la máxima categoría de ascenso.