Walter Cardozo va por la intendencia de Perico

A poco de finalizar el plazo para la presentación de candidatos ante la Justicia Electoral, el Frente Justicialista confirmó que postulará a Walter Cardozo a la intendencia de Perico. El edil de esa comuna buscará recuperar el municipio periqueño el próximo 9 de junio, y para ello el candidato dio a conocer una serie de propuestas "para mejorar la calidad de vida de los vecinos".

El concejal periqueño por el partido municipal Esperanza, Dignidad con Justicia Social (Edijus), se presentará en los comicios el próximo 9 de junio como candidato a intendente de la ciudad de Perico por el Frente Justicialista. Según dijo, están dispuestos "a dar batalla, convencidos que el 9 de junio vamos a ganar las elecciones y así poner al servicio del pueblo periqueño y del Partido Justicialista, la Municipalidad de Perico".

En este sentido, aseguró que cuenta con un amplio programa de Gobierno a fin de "sacar adelante a la ciudad". "En estos momentos Perico tiene serios problemas de infraestructura. Hay una ausencia del Estado, ya que el intendente actual no cumple con su obligación, y eso hace que el pueblo de Perico esté retrasado, que no haya progreso, y que no se dé respuesta a políticas de Estado. Queremos aportar una gestión trasparente, un gobierno nuevo, con las banderas del justicialismo dignificando al pueblo y modernizando la política", señaló el edil.

Entre los sectores que más le preocupan, destacó el trabajo de los productores. "Nosotros estamos en contra de la producción de marihuana para extraer aceite medicinal, no vamos a permitir que se dañe el patrimonio de los hermanos Zabala; hay una matriz productiva que ya es marca registrada como es la producción de caña, tabaco, hortalizas, frutillas, y no podemos permitir que se cambien por marihuana, vamos a respaldar a los productores", dijo.

También se mostró preocupado por la situación del hospital de Perico y garantizó que se ocupará de "conseguir quirófanos y la atención profesional necesaria, al igual que se buscará personal idóneo en distintas especialidades para los Centros de Integración Comunitaria".

Mencionó que bregará por la creación de becas universitarias, como así también defender el boleto educativo gratuito, los espacios deportivos, y trabajará fuertemente por un plan de ejecución de viviendas que tengan una adjudicación transparente.

Finalmente agradeció al presidente del PJ, Rubén Rivarola, "quien nos abrió la puerta para que podamos buscar la unidad y lograr la participación de distintos sectores".

Transformar la provincia

Por su parte, el presidente de Edijus, Fernando Cardozo, destacó el trabajo que vienen realizando de cara a los comicios. "Ya tenemos tres contiendas electorales, y en esta ocasión adherimos al Frente Justicialista con el fin de contribuir a reconstruir el peronismo" sostuvo y remarcó que "este es el momento de construir una verdadera transformación para la provincia, ya que el cambio que nos propusieron nos está llevando a la desigualdad social. Queremos trabajar con bases sociales, desde distintos sectores".