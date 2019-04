Carrió se disculpó por sus dichos: "No quise ofender"

La diputada Elisa Carrió se disculpó por sus dichos sobre la muerte del ex gobernador José Manuel De la Sota y aclaró: "No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras".

"Gracias a Dios murió De la Sota, porque ahí sabrían qué es una denunciadora", manifestó la líder de la Coalición Cívica durante un acto en Córdoba lo que generó malestar entre familiares y entorno.

La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas.

En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras.