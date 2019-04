Video. "Lo que me quede de tiempo de vida quiero dedicarlo a seguir sirviendo al pueblo de Jujuy

Los candidatos a gobernador y vice por el Frente Justicialista brindan una conferencia de prensa esta tarde en la sede del PJ.

“Para los que hablan de que el peronismo está quebrado. El peronismo está unido y más fuerte que nunca”, expresó Rubén Rivarola al inicio.

“Esta unidad que hemos logrado y que hoy no sé si era necesario venir a ratificar. A nosotros no nos van a doblegar, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, evidentemente esta es una lista muy competitiva y por lo tanto tenemos que esperar y por lo que vemos va a ser una campaña bastante dura pero tenemos en claro lo que queremos para Jujuy… Es muy importante que hablen de nosotros, y si hablan es porque están muy preocupados”, mencionó Adrián Mendieta.

Ferreyra comenzó leyendo su discurso donde comentó detalladamente lo sucedido en el último tiempo tras su renuncia del Registro Civil.

Daniel Ferreyra comenzó: “Espere hasta el día anterior al cierre de la lista para llegar a un acuerdo con Confiar, a pesar de las presiones a las que estuve sometido durante todo este proceso, no cerré con nadie porque tenía un acuerdo, lamentablemente no fue posible cerrar ese acuerdo con Confiar. El doctor Casas se enteró a la mañana por la prensa pero en realidad estaban adelantando información que yo no había cerrado. Cuando tuve el panorama claro, me dirigí al estudio del doctor en dos oportunidades para hablar con él, lamentablemente no encontré a nadie, quiero que esto quede claro… Quiero dejar marcado y destacado, en mi opinión, el doctor Casas es una excelente persona y merece el mayor de mis respetos, independientemente de no haber podido llegar a un acuerdo”.

Luego, el candidato se refirió al día del cierre de listas. “Pasaron cosas y me fui a dormir sin conocerlas del todo. A mi juicio resulta imprescindible que algunas figuras tradicionales den lugar a la renovación. No obstante, el Partido como tal tiene entidad suficiente para gestar los cambios que la provincia necesita. Entiendo las agresiones a las que fui sometido. Pero agradezco a quienes siguieron incondicionalmente a mi lado creyendo que las utopías son posibles y que vale la pena intentar hacerlas realidad”.

Finalmente, cerró: “he demostrado durante 40 años que trabaje para servir a la gente. Puedo por suerte, mirar hacia atrás y hacer un recuento de mi actuación y no tengo nada de que lamentarme, y lo que me quede de tiempo de vida quiero dedicarlo a seguir sirviendo al pueblo de Jujuy”.

El orden de candidatos a diputados no fue confirmado pero según trascendió sería de la siguiente manera:

1 Rubén Rivarola

2 Jorge Rodríguez

3 Carolina Moisés

4 Mariela Ferreyra

5 Luis Cabana

6 Leila Chaher