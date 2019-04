Talleres fue efectivo en los penales y ganó

Atlético Talleres fue efectivo desde los doce pasos y pasó a la semifinal del Regional Federal Amateurs. Ayer le ganó a La Viña 2 a 1 en el tiempo reglamentario y 3 a 1 por penales con el arbitraje de Gustavo Benítes de Salta.

Talleres cortó el maleficio, en las últimas definiciones por penales había quedado eliminado, ayer la historia fue otra.

El "Plinio Zabala" sufrió, pero terminó siendo una fiesta y aclamando al arquero Matías Llanos, fue determinante en la definición desde el punto penal. La definición llegó porque en la ida había ganado el "tiburón" por idéntico marcador.

En la primera parte el local salió con todo, supero con claridad futbolísticamente a La Viña, dominando todos los sectores del campo de juego. Por eso no tardó en abrir el marcador. Carlos López definió con pierna zurda ante un caído Nicolás Sánchez, el arquero le había tapado el primer tiro al arco, e infló las mallas tras una gran habilitación de Zampini.

Después, Talleres intentó ampliar la ventaja, pero se topó con las seguras manos de Sánchez que le ahogó el grito de gol dos veces a Maxi López y Zampini.

El "tiburón" tuvo una chance clara para empatar el partido, Revollo quedó mano a mano con Llanos, pero el "1" de Perico se quedó con el tiro cruzado.

En el complemento, con el 1 a 0 a su favor, el "expreso" salió a la cancha decidido a ampliar el margen, teniendo en cuenta que en la primera mitad habían generado mucho y faltaba la efectividad.

Esa presión ejercida dio resultado, en una jugada infantil Giannoni dejó la pierda cruzada y derribó dentro del área a Mauricio Aguirre. El juez cobró penal que un minuto después Maxi López cambió por gol.

Talleres hacía diferencia por las bandas, La Viña no hacía pie y para colmo sufrió la expulsión de Pablo Tastaca por juego brusco.

Parecía que al equipo de Christian Corrales se le venía la noche. El "expreso", manejó a su antojo el ritmo del partido. Pero tuvo chances y no lo terminó de definir, por eso sufrió más de la cuenta.

El error fue técnico, de parte del entrenador Gustavo Módica, porque teniendo todo a favor decidió sacarlo a Zampini y puso a un defensor central en el fondo entendiendo que estaba todo encaminado.

Pero un rechazo largo que Juan Valeriano guapeó ante la marca de Pereyra y Rivero, entró al área y entre los dos lo derribaron al atacante del "tiburón". Penal que ejecutó Daniel Palenque y obligó a la definición desde los doce pasos.

Después no hubo tiempo para más, el resultado estaba sentenciado.

En los penales, la suerte estuvo del lado de Talleres y fundamentalmente del lado del guardameta Matías Llanos, porque se puso la capa de "héroe" y tapó dos tiros penales a La Viña, primero a Luna y luego a Arraya, para así cerrar un 3 a 1 contundente sobre el "tiburón" capitalino.

Marcaron para Talleres Maximiliano López, Nicolás Rivero y Diego Pascuttini, mientras que malogró su penal Mariano Arroyo.

Para La Viña, el único que convirtió fue Matías Carles, mientras que fallaron Cristian Mejías, ejecutó afuera, Luna y Arraya.

Atlético Talleres deberá replantearse varias aristas con miras a la llave de semifinal, porque al frente estará Central Norte, un equipo con jerarquía, por lo tanto deberá ajustar la definición y sobre todo las desatenciones en la defensa.

Ayer ganó, no sin antes sufrir, algo histórico, porque pareciera ser que si no sufre, no gana, a veces innecesariamente como en esta oportunidad, pero en definitiva una alegría para los fieles hinchas, que pintaron de azul, a la soleada tarde periqueña.

La ilusión de todo Perico sigue en pie, el sueño del ascenso toma fuerza a medida que avanza de ronda, aunque sabe que también se viene un rival complicado, que tiene el mismo objetivo, volver al Federal A.

Por eso en la ida será fundamental que la gente vuelva a respaldar al equipo ante el "azabache".