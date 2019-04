VIDEO. Mirtha Legrand dijo que "va a pasar lo peor, vuelve Cristina"

La diva de los almuerzos no cree que el actual gobierno pueda recuperar su imagen



Mirtha Legrand analizó la realidad política del país y vaticinó un triunfo de Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales.

“Va a pasar lo peor, vuelve Cristina”, afirmó la diva de los almuerzos, y analizó que la actual gestión tiene "muy poco tiempo para poder revertir la situación económica del país".

Play Video

“Está muy mal el país y la gente está muy en contra, está desesperada. Yo no encuentro una persona que hable bien de este gobierno. Y yo lo apoyé muchísimo pero me da lástima, fastidio, rabia, que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso. Además, este derrumbe comenzó hace unos meses, siete, ocho meses, no veníamos tan mal”, dijo Mirtha.

Y señaló que ve mejor posicionada a María Eugenia Vidal que a Mauricio Macri, pero advirtió que la gobernadora no tiene intenciones de ir por la presidencia. "Mucha gente pide que Vidal sea candidata, pero ella no quiere, quiere quedarse en la provincia de Buenos Aires y buscar la reelección como gobernadora", sostuvo.