El flamante entrenador de Gimnasia, Macelo Herrera, hizo un balance de su primer partido al frente del equipo con derrota ante Platense: "No me gustó lógicamente el resultado pero hemos jugado contra un rival difícil, que juega muy bien. Hemos podido soportar la intensidad durante bastante tiempo. No tuvimos control de bola, pero esto preveíamos que podía suceder. Siempre en este tipo de torneos se hace complejo si te quedás con un hombre menos, más estando abajo en el marcador. Rescato la actitud y las ganas de los muchachos".

Para sorpresa del mundo de Gimnasia, Matías Córdoba inició la noche en Vicente López desde el banco de suplentes, aunque debió saltar al campo antes de que finalice la primera etapa por la lesión de Callejo. "Me decidí por Callejo por una cuestión de posicionamiento pero indistintamente Matías lo podrá hacer a futuro. Llame como se llame no tenemos un jugador que haga la diferencia. Sino ya lo hubiese hecho antes y yo no estaría acá. A Córdoba lo tengo en la cabeza como a cualquier otro compañero", explicó "Popeye".

Sobre el esquema utilizado y la forma de juego deseada por el nuevo cuerpo técnico, Herrera aclaró que el tiempo de trabajo para imponerlo es escaso, asediado por los promedios del descenso. "Ya dije que no vamos a tener tiempo de establecer un sistema y una idea de juego. Tenemos que ver qué es lo que más nos sirve, que nos puede beneficiar y a partir de ahí buscar cosas. Vamos a tratar de acomodarnos a nuestra impronta, pero no tenemos tiempo de hacer lo que nos gusta. Hay que tener jugadores convencidos para establecer un sistema nuevo y se necesitan muchas cosas en poco tiempo". El "lobo", pese a que hace 6 partidos no consigue ganar y que suma 3 derrotas al hilo, mantiene 3 puntos de diferencia sobre Santamarina, quien está un puesto por encima de Olimpo, último en la tabla de los promedios, recordando que desciende un solo equipo de los indirectamente afiliados. El ex DT de las selecciones juveniles de Costa Rica pide mantener la calma porque la permanencia sigue dependiendo de Gimnasia. "Esto es paso a paso. Ahora vamos a jugar de local (el domingo ante Gimnasia de Mendoza) y tenemos que arriesgar un poco más, tratar de buscar el resultado. Hay que estar tranquilos porque sigue dependiendo de nosotros".

Pese a que en los equipos que dirigió pregonó el buen juego al ras del piso, el campeón del mundo con Vélez es consciente de que en estos momentos se debe obtener el resultado sin importar el modo: "Todos estamos pidiendo ganar como sea. El fútbol es así. Te repito, hay que estar tranquilos y sacar un buen resultado el domingo, pensando en que faltan 3 fechas y no dependemos de nadie". Para el enfrentamiento del domingo a las 17 ante Gimnasia de Mendoza, buscando la primera victoria del año como local, ya sabe que no podrá contar con Leo Ferreyra, expulsado por doble amonestación ante Platense. Habrá que aguardar la evolución de Facundo Callejo, quien salió por una molestia muscular antes que finalice la primera etapa, de Agustín Sufi, quien debió ser vendado en su cabeza por un corte en una de las orejas y de Sebastián Sanchez, quien recibió un golpe en un ojo y se retiró del estadio con la visión disminuida. "Vamos a ver quienes van a estar disponibles para jugar porque hay algunos muchachos golpeados por entregar todo".