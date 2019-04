Algunos comercios abrieron por la necesidad de vender

Dijeron que de otra forma no pueden afrontar sus obligaciones. Recolección de residuos y transporte, reducidos.

Por Eduardo Ochoa

Ayer se conmemoró el Día del Veterano de Guerra y Caídos en la Guerra de Malvinas. A pesar del feriado nacional, varios locales comerciales del centro jujeño abrieron sus puertas y brindaron atención al público. Entre ellos se destacaron heladerías, pescaderías, panaderías, zapaterías, kioscos, confiterías, bares, tómbolas, farmacias, ópticas, cerrajerías, supermercados, casas de electrónica y música. Además, también trabajaron normalmente algunos lugares de artesanías y cotillón.

Durante la mañana en un recorrido por el casco céntrico, El Tribuno de Jujuy pudo apreciar a un grupo aceptable de ciudadanos que buscaba dónde realizar compras aprovechando el feriado, sobre todo en comercios de calles Belgrano, Lavalle, Alvear, Balcarce y Necochea.

Quienes transitaban por el centro pudieron realizar sus compras en cinco kioscos, dos de ellos ubicados en la calle San Martín, el resto acudió a los locales de las calles Belgrano y Lavalle.

Asimismo, supermercados y casas de electrodomésticos abrieron sus puertas en las calles Belgrano, Balcarce, Alvear y Necochea.

También farmacias ubicadas en Lavalle, Belgrano, Necochea, Hipólito Yrigoyen al 1500, Dorrego esquina Juana Manuela Gorriti y Senador Pérez 328.

Por ser un feriado nacional los ciudadanos que estacionaron sus vehículos en la vía pública no tuvieron que abonar el estacionamiento tarifado que rige de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 y los sábados de 9 a 14. Cabe destacar que en los feriados provinciales las personas también quedan exceptuadas de pagar la tarifa.

Consultados algunos comerciantes, dijeron que si no abren y venden no pueden pagar sus obligaciones, considerando que no era una falta de respeto a los argentinos que perdieron su vida en el conflicto armado de 1982.

Cabe señalar que la recolección de residuos domiciliaria se desarrolló de manera habitual. Mientras que la limpieza, barrido y servicio especial se llevaron a cabo de forma reducida, tanto la comuna como la empresa Limsa.

Finalmente, el transporte en colectivos trabajó con frecuencia reducida durante todo el día.