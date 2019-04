Casi 80 partidos políticos están formados en Jujuy

Por Luis Caraballo

El panorama electoral en la provincia de Jujuy atraviesa el período de armado de alianzas como de listas de candidatos que se postularán a los cargos que se elegirán el día 9 de junio del presente año. En total y hasta la fecha, hay registrados 79 partidos políticos en todo el territorio jujeño y que deberán presentar la conformación de alianzas hasta la semana que viene y ser oficializados 50 días previos a los comicios.

Del número total de esos partidos registrados, 41 son a nivel provincial y 38 son municipales. Sin embargo, el dato a destacar es que, desde 1993 hasta la fecha, ya se registraron otros 140 partidos políticos que perdieron la personería jurídica que los habilitaba a participar de las elecciones.

Sin embargo, todos los partidos políticos que se presenten en los comicios de este año deben acreditar la afiliación de 4 mil personas al partido y de manera oficial, es decir, el "cuatro por mil" del total de electores habilitados para emitir sufragio. Caso contrario no recibirán, y en otros casos perderán, la personería jurídica que los habilita para participar.

Los partidos más reconocidos y que tienen su rama en la provincia son: Justicialista, Unión Cívica Radical, PRO Propuesta Federal, Primero Jujuy, Obrero, Izquierda de los trabajadores, Socialistas, Por la dignidad del pueblo, Lyder, entre otros.

Solamente en los últimos días se lanzaron otros dos partidos, "Palpalá sos vos" que llevará como candidato al exintendente de la ciudad siderúrgica, Alberto Ortiz, y el movimiento que integra el exdirector del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Julio Daniel Ferreyra, que se postulará para gobernador.

Se espera que durante este mes se sigan presentando más nombres de candidatos a los distintos cargos que están a disposición de la elección del pueblo jujeño y que se consoliden los frentes electorales para participar del sufragio.

Cabe recordar que este año en la provincia se elegirán los cargos de gobernador y vice, 24 diputados provinciales, intendentes, concejales y miembros de los distintos comisionados municipales. En tanto que para los comicios nacionales, el día 22 de octubre las generales, se elegirán los cargos de presidente y vice y tres diputados nacionales por parte de la provincia de Jujuy.

Cupo femenino

Durante el armado de las listas que presente cada alianza partidaria y que llevarán a los candidatos a cubrir los distintos cargos que se elegirán en los comicios del mes de junio, los partidos políticos y los frentes electorales deberán tener en cuenta que deben presentar un cupo femenino en el orden de los postulantes.

Según lo estableció desde el año 2010 la ley provincial número 5.668/10 y que modificó el código electoral de Jujuy expresa que "no se oficializarán listas de ninguna clase de cargos que nominen a más de dos candidatos del mismo sexo en orden sucesivo".

A raíz de ello, todas las boletas electorales que sean presentadas en la Justicia Electoral de Jujuy tienen que tener intercalados un candidato femenino y masculino entre todos los postulantes que desean ser electos. De no ser así, la lista será anulada y no podrá participar de las elecciones.

Reconocimiento oficial: 4 mil afiliados



ELECCIONES / CADA PARTIDO POLÍTICO DEBE SER RECONOCIDO PARA PARTICIPAR DE LOS COMICIOS.

Según establece el Tribunal Electoral, los partidos políticos que se armen tienen que presentar primeramente una inscripción mediante acta para tener un reconocimiento provisorio donde figure su nombre completo y la dirección donde esté acentuado, que tiene que tener un parámetro de 15 cuadras al Tribunal Electoral.

Otro de los datos que esa acta debe contener al momento de su entrega son las declaraciones de principios y acciones políticas, una carta orgánica propia, nómina de autoridades promotoras y apoderados designados y estén afiliados como mínimo el “dos por mil” del total de electores habilitados del territorio.

Posteriormente, para obtener el reconocimiento definitivo, el partido debe acreditar la afiliación del “cuatro por mil” del total de los electores habilitados del territorio. Además, las autoridades deben rubricar libro de acta e inventario ante el Tribunal Electoral.

De no cumplir con todo lo mencionado anteriormente, no se reconoce al partido político y no está habilitado para participar de los comicios.

Períodos

Para la presentación y conformación de alianzas, validación de partidos políticos y presentación de lista de candidatos fueron fijadas por el Tribunal Electoral de la provincia y todo será en el mes de abril y mayo.

El 9 de abril es el límite para la presentación de alianzas que se establecerán entre los partidos políticos. No hay límite de unión entre ellos para armar un frente. En tanto que el sábado 20 es el límite para la validación y reconocimiento por parte del Tribunal Electoral Nacional a cada uno de los partidos políticos que quieran participar de los sufragios. La presentación de las boletas con la que se emitirá el voto en los comicios provinciales deberán ser presentados en el mes de mayo, siendo la fecha fija el 10 de ese mes.