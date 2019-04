Lanzamiento de campaña de Félix Pérez

TILCARA (Corresponsal). Con la presencia del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se realizó el acto de lanzamiento del Frente Cambia Jujuy, que propone para intendente de Tilcara a Félix Pérez, quien fuera derrotado en las urnas en el 2015 tras veinte años de gobierno.

Lo acompañaron también, entre otros candidatos, los que aspiran en los dos primeros lugares a bancas de concejales, Tomás Tapia y Delfor Toconás.

En el comité radical, hicieron uso de la palabra los aspirantes locales, además de los candidatos a diputados provinciales Gisel Bravo y Mario Pizarro.

Félix Pérez expresó, entre otros conceptos, que "un día Gerardo me llamó y me dijo qué lindo que vos seas intendente y yo gobernador. Y viendo la adversidad del pueblo, me dije, vuelvo al ruedo político, y esta vez le hago caso".

Gerardo Morales, por su parte, dijo que "tenemos un gran proyecto para Tilcara y es justo que sea Félix Pérez el que lo ponga en marcha y lo ejecute, es un proyecto de más de $600.000.000 que ya hice aprobar y yo no quiero que haya otro signo político que lo lidere".

Otros candidatos

Si bien no han lanzado aún sus respectivas campañas, otros nombres que se preparan para competir por la intendencia tilcareña son el actual intendente, Ricardo Romero, por el Frente Primero Jujuy, que también propone como gobernador a Gerardo Morales; en tanto que por el Frente Justicialista lo harán Pablo Mendoza y la colectora Arriba Jujuy, que lleva como candidata a intendente a Miriam Carrazana.