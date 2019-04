Rosalía Reyes: "Milagro es la asesina de mi hijo"

En la jornada de ayer se llevó a cabo la segunda audiencia del debate oral y público que se le sigue a al dirigente social Milagro Sala, acusada de atacar a golpes junto a otra personas, a Cristian "Luca" Arias (hoy fallecido) y a Juan Carlos Maidana, en una oficina del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Provincia, ocurrido en el año 2006.

Sala está acusada de ser la supuesta autora de "lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas" y como en la audiencia anterior, no estuvo presente en el recinto, sino en una sala contigua, a pocos metros.

Declararon tres testigos, entre ellos la madre del dirigente "Luca" Arias, Rosalía Reyes quien acusó a Milagro Sala de ser "la asesina" de su hijo.

Reyes le dijo al Tribunal en lo Criminal Nº 1 que recuerda que ese día (el 3 de julio de 2006) estaba citada junto a su hijo y Juan Carlos Maidana por el entonces ministro alrededor de las 20.15 y que llegó tarde a esa reunión.

"Cuando llegué había gente afuera, saludé a Marta Cañas (secretaria de Consentini) y pasó Milagro Sala contando dinero. Otras personas la llevaban abrazadas y cuando me miró me insultó y me dijo que yo y mi hijo queríamos matar a su familia. Yo quedé sorprendida y la secretaria me preguntó si quería ver a mi hijo. Ahí pensé que algo no estaba bien, subí por las escaleras y cuando entré a la oficina vi una ‘carnicería’. Mi hijo y Maidana, ensangrentados; los muebles desordenados y destrozados y mi hijo se limpiaba la sangre en un balde de agua", dijo la mujer.

Rosalía Reyes y Juan Carlos Maidana fueron los que vieron ensangrentado a Arias y lo asistieron, pero por lo que se pudo apreciar en las audiencias, sus declaraciones no son iguales. Maidana cuando declaró nunca mencionó que Reyes llegó a la oficina, ni que se dirigieron caminando al hospital "Pablo Soria".

También declaró la testigo María Inés Tejerina de Castellón, quien es empleada en mesa de entradas del Ministerio desde hace 30 años y dijo haberlo visto ingresar a "Luca" Arias junto a 7 u 8 personas, para entrevistarse con el entonces ministro. Que no ingresaron por la mesa de entrada, sino por un acceso trasero. Según Castellón por ese mismo lugar también ingresó Milagro Sala junto a otras diez personas y subieron las escaleras.

La testigo le dijo al Tribunal que el hecho ocurrió alrededor de las 7 de la tarde y que sucedió en la oficina del ingeniero Abdala, en el primer piso del inmueble.

Dijo haber escuchado unos ruidos "como de golpes" y llamó al entonces jefe de la Policía Caffagge, a través de un vidrio, "él estaba con otros policías, me escuchó pero se dio vuelta y no dio importancia", dijo la mujer.

La empleada del Ministerio también le dijo al Tribunal que en esa oficina no había ventanas, contradiciendo las versiones de otros testigos y la requisitoria fiscal, que daba cuenta que Sala habría atacado a Arias con un barral de cortinas.

Faltan testigos

De los nueve testigos que hasta ahora prestaron declaración testimonial, se pudo establecer que tanto Sala como Arias, el 3 de julio del 2006 se encontraron en las oficinas del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Provincia y se registró un hecho de violencia en una de las oficinas del Ministerio, que pertenece al ingeniero José Abdala.

Este hombre ya declaró ante el Tribunal, pero optó por manifestar no recordar muy bien aquel episodio.

En el debate surgieron nombres traídos al recinto por los testigos, que llama la atención que no fueran citados, teniendo en cuenta el protagonismo que los mismos testigos dijeron que ellos tenían.

Tal es el caso de exfuncionarios, empleados de ese Ministerio y otras personas que pertenecían a una agrupación social y que fueron identificados y vistos ese día, por algunos testigos.

Solo falta la presencia de una sola testigo, que era secretaria del entonces ministro Cosentini, que presentó un certificado médico, justificando la ausencia.

Sobre los hechos

Según la requisitoria fiscal, en un momento dado, mientras se desarrollaba el encuentro entre Maidana, Arias y el exminiestro Consentini, este último recibió una llamada a su celular motivo por el cual se levantó y retiró del lugar. En ese instante, se escuchó la voz de Sala, quien sabiendo que la víctima se encontraba en ese lugar, ingresó junto a otras personas insultando a “Luca” Arias.

La acusada y sus acompañantes habrían empezado a golpear a Arias y Maidana con golpes de puño y con una barra gruesa que se encontraba en la oficina, que servía de barral de una cortina. Tras haber terminado la agresión, todos los atacantes se retiraron del lugar dejando a Lucas Arias tirado en el piso.

Como consecuencia de la golpiza, la víctima sufrió “traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz, y traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda”.