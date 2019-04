Cuyaya respetó a Central y perdió

Atlético Cuyaya respetó demasiado a Central Norte de Salta y fue goleado. Ayer en partido de ida perdió 3 a 0 en el "Plinio Zabala" con el arbitraje de Guillermo Catala.

El "bandeño" salió retrasado, le dio la pelota, los espacios y todo el protagonismo a un "cuervo" que llegó con el respaldo de más de dos mil personas. De entrada, un remate de Reyes que picó ante Arjona se fue cerca. Tras cartón, a los 6 minutos, Diego Nuñez ganó en la puerta del área grande después de un tiro de esquina y facturó.

Los nervios "comieron" las piernas de más de un jugador de Cuyaya.

Central hizo rotar la bocha a lo ancho del campo de juego en la mitad de la cancha, la seña de Juan Arraya era elocuente, el delantero pedía a sus compañeros que salieran más, pero no hubo repuesta. "Flecha" dio batalla entre los centrales, pero solo no pudo.

Cuando la visita aceleró, pegó de nuevo. Toque entre Nuñez, Quiroz, terminó con la asistencia del chaqueño y la definición suave de Reyes.

Cuando terminaba la primera parte, otra vez Central infló las mallas. Nadie marcó a Krupoviesa que cabeceó solo el tiro libre de Quiroz en el punto penal.

En el complemento, con más ganas que juego, el "bandeño" salió a buscar el descuento. Los cambios le dieron mayor movilidad al equipo de Claudio De Los Ríos. Porque Acuña se animó a ir al frente a atacar, Flores gritó gambeta y buscó poner pases a las espaldas de los laterales y León con velocidad remató un par de veces.

Cuyaya tuvo una chance clara para descontar, pero el poste le negó el grito a Pisculiche.

Central Norte reguló las acciones, aunque tuvo dos situaciones para ampliar el marcador, primero Martínez sólo en la línea de gol remató por encima del travesaño y después Valsagna por derecha estrelló el balón en el parante izquierdo de Arjona.

La diferencia entre Cuyaya y Central se notó a lo largo de los noventa minutos, un equipo amateurs ante un elenco profesional, con un presupuesto distinto. Pero la ilusión es lo último que se pierde, por eso ya piensan en la revancha.

Gran marco

El “Plinio Zabala” lució como en viejas épocas de clásicos entre jujeños y salteños.

Cuyaya contó con el respaldo de su gente que dijo presente y desde la vecina provincia de Salta llegaron algo más de dos mil espectadores.

Hubo un fuerte operativo de seguridad, aunque no hubo que lamentar incidentes más que el de una pelea entre propios simpatizantes del “cuervo”.

El presupuesto quieras o no termina haciendo diferencia. Central tiene un equipo profesional, con jugadores que viven para el fútbol, Cuyaya es la contracara, un equipo totalmente amateurs que están por amor a la camiseta.

Victoria de Atlético San Pedro 1 a 0

Atlético San Pedro pegó primero. Ayer se impuso 1 a 0 ante Monterrico San Vicente en partido de ida por los playoff del Regional Federal Amateurs en la “Visera de Cemento” con el arbitraje de Augusto Cardozo.

El primer tiempo, comenzó con los locales, presionando en el medio campo e intentando con los desbordes de Ponce y Gonzalo Díaz. Pero la fuerte defensa de Monterrico, frustro cada uno de los intentos de Atlético. Después los dos se cuidaron demasiado, casi no se contabilizaron chances, todo fue para el bostezo.

Sobre el final, Fanola tapó un remate de Lobo.

La segunda parte, Atlético salió con más firmeza y seguridad en busca del triunfo. Monterrico, se refugió en su campo y solo tuvo salidas de contra, con buenas jugadas de Issa. Sebastián Galván, técnico "millonario", hizo cambios que le dieron resultados. Fue así que a los 27 minutos tras un pase de Gonzalo Díaz, el recién ingresado Soria, saco un remate potente desde fuera del área grande para meter la pelota en el ángulo inferior derecho de Ibarra y colocar el 1 a 0.

El resto del encuentro, Atlético San Pedro desperdició algunas jugadas, para ampliar el marcador e ir al partido de vuelta con una mayor diferencia.

Monterrico, se desconcentró, aunque buscó de todas formas el empate, no pudo concretar en el arco de Fanola. La desesperación del visitante llego al banco de suplentes y terminó con la expulsión de Mario Lobo, por un cruce de palabras con el árbitro del encuentro.

No hubo tiempo para más, San Pedro se quedó con la primera serie ante el “tabacalero”.