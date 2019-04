El Consejo del PJ ratificó lo aprobado por los congresales

El Consejo Provincial del Partido Justicialista se reunió ayer en horas de la mañana en la sede partidaria de la avenida 19 de Abril.

Entre los puntos más sobresalientes del encuentro se destacó la revalidación y el pleno apoyo hacia lo que se acordó en el Congreso del sábado donde, entre otras cuestiones, se facultó a la mesa ejecutiva del Consejo para la conformación de frentes y alianzas electorales y se ratificó la unidad del partido.

Tras contar con el quórum suficiente, se procedió a dar lectura al acta de la reunión anterior y luego se trató lo actuado y aprobado en el Congreso Provincial del sábado.

Por último, los consejeros abordaron la situación de los afiliados con incumplimiento de las disposiciones del artículo 66 de la Carta Orgánica (falta de aportes) para dejar asentado de forma definitiva todo lo que implica el marco legal de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 9 de junio.

Además remarcaron su apoyo al presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola.

"Hoy- por ayer- ratificamos todo lo realizado ayer -por el sábado- en el Congreso, la verdad que se realizó una reunión con mucha tranquilidad y se aprobó todo lo que se ejecutó ayer. Además se fijó la pauta para empezar a conformar este gran frente que va a ser importante para las próximas elecciones", dijo el diputado provincial Pedro Belizán, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

También aseguró que tras estos encuentros, el del sábado y el de ayer, van a empezar a recibir todos los frentes que se encuentran dentro del Justicialismo que "gracias a Dios no son pocos, y desde ahí también vamos a trabajar fuertemente en lo que será el armado de las listas, la actualización de colectoras para que haya representatividad genuina del Partido Justicialista en todos los puntos de la provincia", añadió.

En ese sentido dijo que "estas reuniones y la organización del partido implica seriedad y responsabilidad sobre todas las cosas. También dejar el ego de lado y otras cuestiones para que podamos poner los mejores hombres y mujeres y para que en las listas haya mucha representatividad de todos los sectores".

"Hablamos de organizaciones sociales, del movimiento obrero organizado, de cada uno de los partidos municipales que están a lo largo y ancho de la provincia, vamos a ser abarcativos, ese es el pensamiento de todos. En especial del presidente del partido, Rubén Rivarola, que quiere que seamos honestos con nosotros mismos y en los sectores podamos elegir a los mejores hombres y mujeres para que nos representen", finalizó el legislador.

Lo más trascendente del encuentro fue el abordaje de las decisiones que se trataron en el Congreso Provincial que contó con la presencia de numerosos congresales de toda la provincia y de militantes de diversos sectores, y donde se facultó a la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial para la conformación de frentes y alianzas electorales.

“Salir a la cancha a ganarle a Gerardo Morales”

SEDE PARTIDARIA / LUGAR DONDE SE REUNIÓ EL CONSEJO PROVINCIAL.

Carolina Moisés, diputada nacional, dialogó con El Tribuno de Jujuy y se refirió al Congreso Provincial señalando que fue muy importante que se haya realizado con total normalidad “porque era sumamente necesario que se generen las herramientas para que el Justicialismo pueda participar en las próximas elecciones conformando frentes y alianzas”.

“Más allá de las desinformaciones y enojos de algunos compañeros, el día sábado estuvo en vilo la participación del partido en las elecciones. Por eso como militante tomé la iniciativa de hablar con muchos congresales porque más allá de las diferencias, posiciones políticas e intereses electorales que puedan tener algunos creo que por encima de todo eso debe estar la institucionalidad del Partido Justicialista”, mencionó Moisés.

En ese sentido destacó que a partir de ahora “podremos hablar entre todos los compañeros, porque nuestra responsabilidad como oposición es salir a la cancha a ganarle a Gerardo Morales”.

“Porque en realidad lo que está en juego es el bienestar de los jujeños, debemos trabajar para dar soluciones a la gente, no me interesan los partidos políticos”, añadió.

Por último, habló sobre la situación económica actual de la provincia y del país, “me interesan mucho las mamás que no pueden llenar las mochilas porque después de haberse iniciado las clases no tienen para comprar los útiles ni vestimenta. Hay comercios que cierran porque no pueden pagar los alquileres ni los servicios, los peronistas tenemos que buscar respuestas para defender a los jujeños”.

“El partido está abierto para todos”

La última reunión del Consejo se realizó el 19 de febrero donde se ratificó la amnistía para afiliados suspendidos.

Por su parte, el diputado provincial Alfredo Gerry aseguró que “tanto en los encuentros de ayer (por el sábado) y el de hoy (por el domingo) dejamos todo constatado con respecto a la conformación de las listas y seguir apoyando el mandato del presidente del partido con todos los otros frentes”.

Destacó también que en ambas reuniones los participantes hablaron mucho “de la unidad de todos los compañeros que están dentro del peronismo jujeño”.

Asimismo comentó que “el partido está abierto para todos, porque todos tienen derecho a postularse en un cargo político. Acá están las puertas abiertas y no es como antes que se digitaban con un dedo los cargos políticos y creo que eso es muy positivo”.

“En cada lugar de la provincia vamos a estar con el presidente del partido Rubén Rivarola y no vamos a imponer a ningún candidato”, agregó.

Además sostuvo que es muy importante seguir con “estas alianzas dentro del partido porque hay sectores que están desunidos y la gente nos está esperando. Hay una mala situación económica y los jujeños necesitan una oposición firme. En Jujuy hay mucha pobreza y por eso es muy importante la unión del peronismo para que trabajemos todos juntos sin egoísmo, no hay que pelear por un cargo porque de esa manera estamos destrozando al Partido Justicialista”.