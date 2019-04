Un joven malabarista regaló todo su dinero para la operación de un nene ciego

El pequeño Braian necesita dinero para poder viajar a China y ser operado. Esa intervención le permitirá ver por primera vez, por eso su mamá inició una campaña desesperada para recaudar dinero.

Una actitud emocionó enormemente a Natalia, la mamá de Braian. Cuando se encontraban en la pizzería Buona Pizza, un joven malabarista que se ganaba la vida en la esquina del semáforo se acercó y preguntó sobre la situación del pequeño.

Cruzó la calle y sacó todo el dinero de su mochila, volvió y la dio todo a la mamá. La mujer emocionada, no quería recibirlo, pero él insistió, le dejó la plata y los abrazó.

“Tal vez el lo necesitaba más que yo por lo que insistí en devolverlo y no acepto, sólo quiso que lo abrazaramos fuerte y eso hicimos”, escribió emocionada.

La madre mostro su agradecimiento a través de su cuenta de Facebook diciendo lo siguiente:

"Quiero agradecer enormemente a este joven malabarista de rio3 que hace unas horas estaba sentado afuera de buona pizza con su mochila y guitarra y se acercó a preguntar x Braian sin conocerlo fue a su mochila sacó todo su dinero volvió a mi y me lo dio para colaborar con la campaña... se que tal vez a el le costo un día entero de trabajo bajo el sol o tal vez días para recaudarlo y entregármelo... Tal vez el lo necesitaba más que yo x lo que insistí en devolvérselo y no aceptó solo quiso que lo abrazáramos fuerte y eso hicimos. Ojalá Dios le de el doble de lo que nos dio a nosotros hoy xq no solo nos entregó lo suyo sino que también nos enseñó que quien menos tiene es quien mas da... Si lo llegan a ver por favor colaboren con el xq el gesto de este joven merece ser recompensado a lo largo de la vida..."