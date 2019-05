Apareció otra empresa interesada en las tierras

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, Sergio Juárez, sostuvo que al no concretarse la venta del Ingenio La Esperanza el pasado 30 de abril, fecha en la que el Gobierno había asegurado se concretaría la misma, la incertidumbre crece a pasos agigantados porque ahora apareció una nueva empresa interesada en las tierras y pretenden dividir la fábrica del campo para vender por separado el Ingenio La Esperanza. En ese sentido, aseguró que el gremio presentó una aclaratoria, donde se piden garantías laborales para los 617 trabajadores, entre otros puntos y un informe al juez de la Quiebra para saber quiénes son los propietarios de la nueva empresa que quiere quedarse con las tierras. Indicó que es muy difícil que en un mes se efectúe la venta y que si en mayo se entrega el Ingenio La Esperanza, es porque hay una mano negra y como sindicato pedirán la nulidad de la venta.

Por otro lado, expresó que el grupo Budeguer, sin ser dueño del ingenio, se presentó en la fábrica dando órdenes para desarmar todas las calderas y que como el Gobierno no está enviando fondos para la reparación y armado, se está poniendo en riesgo la zafra 2019.

"Ahora aparecen dos empresas y quieren dividir el campo de la fábrica, nunca nos habían notificado que querían hacer esto. Hoy está Productora del Norte del grupo Budeguer y Gestión Inmobiliaria. Nos preguntamos a quién pertenece Gestión Inmobiliaria , es por eso que al tomar conocimiento de este punto, el sindicato pidió una aclaratoria al juez Calderón para que informe de dónde viene esta empresa. Nos reunimos con el secretario del juez y nos informó que todavía no hay nada en el expediente, que la documentación presentada por Budeguer está en despacho y que aún no fueron notificadas las partes", sostuvo Juárez.

Detalló que en la aclaratoria, Budeguer tenía que presentar el poder de sus abogados, incrementar un capital social a 10 millones de pesos, radicar domicilio en la provincia de Jujuy y además informar porque ahora aparecen dos empresas, Productora del Norte y Gestión Inmobiliaria.

Acotó que el lunes pasado los asesores del sindicato presentaron una aclaratoria, porque en los puntos que se le pidió a Budeguer no se habla de los trabajadores, "lo que nos interesa saber es qué es lo que va a pasar con los trabajadores, más allá de lo que diga el gobernador de qué van a quedar, lo que queremos es que el grupo de Budeguer deje escrito que los 617 trabajadores van a quedar en Ingenio la Esperanza y que el preocupacional que van a realizar no será causal de despido. No queremos poner palos en la rueda, si llegara a haber indemnizaciones, exigimos que sean al 100 % y con la escala del sueldo actual. Esa es la garantía que queremos y que las indemnizaciones no las pague el Gobierno, porque algunos compañeros siguen esperando cobrar los 140 mil pesos que se comprometió a pagarles", enfatizó el dirigente gremial.

Situación de la planta fabril

Respecto a la situación de la fábrica Sergio Juárez expresó que hay gran preocupación porque el accionar del grupo Budeguer, que vino y exigió como si fueran dueños del ingenio, que desarmen las cuatro calderas, "con esto podemos asegurar que la zafra va a comenzar recién en agosto. Es una vergüenza, desarmaron las cuatro calderas, y el Gobierno no está poniendo la plata para reparar y volver a armar, y si no se arman las calderas no hay zafra. En una reunión mantenida con el ministro Abud Robles, fuimos claros, le dijimos que Budeguer no es dueño, el Gobierno es quien tiene que venir y cumplir con entregar todo en las condiciones que estaba el mismo día de la firma, en el mes de diciembre. Hoy Budeguer está pidiendo numerosas reformas, el Gobierno se queja de que tiene que invertir en el ingenio y a este grupo le está poniendo una fábrica nueva", prosiguió Juárez indicando que en dos años Budeguer no pagará nada porque la primera cuota la depositará en el 2021, que tendrá todo nuevo sin poner un peso y que todos se dieron cuenta de que hay algo raro en esta situación, por eso denunciaron ante el juez y hasta el momento no reciben respuesta.