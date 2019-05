Piden abrigos para que nadie muera de frío

Año tras año, lamentablemente, al menos una persona en situación de calle pierde su vida a causa de las bajas temperaturas invernales. Para evitar que esto siga sucediendo, el grupo de voluntarios "Por Una Sonrisa" inició una campaña de ropa para ayudar a estas personas que sufren demasiado ante la llegada del frío.

Piden donaciones de frazadas, ropa de abrigo, buzos, medias, guantes, gorros y calzados que ellos repartirán a aproximadamente 70 hombres y mujeres que todos los miércoles visitan.

Además, continuamente precisan colaboración con alimentos no perecederos, carne o cualquier otra comida ya que su trabajo es a pulmón.

Los recursos los obtienen poniendo del bolsillo de los voluntarios, mediante donaciones de comercios o también a través de rifas que ellos organizan.

"Por Una Sonrisa" es un grupo que trabaja voluntariamente asistiendo a hombres y mujeres que viven en las calles de San Salvador de Jujuy. Su método de acción es a través de un recorrido nocturno todos los miércoles por los diferentes lugares en los que están apostadas estas personas llevándoles un plato de comida y una charla amena.

Otra de las necesidades del grupo es la escasez de voluntarios que los ayuden con las importantes tareas que ellos llevan a cabo.

APOYO INCONDICIONAL / LOS VOLUNTARIOS SACAN SONRISAS DE LOS QUE MÁS SUFREN Y VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE.-

Por eso invitan a todos los que quieran sumarse. Pueden ser personas de cualquier edad, los menores que quieran participar pueden hacerlo con la autorización de un mayor.

No solo se necesitan manos para repartir comida y realizar las recorridas nocturnas, sino también pueden sumarse en la preparación de los alimentos o en otras campañas que ellos realizan.

Según los integrantes de la institución, el número de personas que carecen de un hogar y viven en las calles se ha ido incrementando en la provincia a lo largo de los años y no sólo en capital sino también en otras localidades.

Las causas directas de este incremento se centralizan en el aumento de la pobreza y en las adicciones. Dos flagelos que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades locales ya que traen consigo graves consecuencias.

Ambas problemáticas, en algunas ocasiones, se relacionan ya que muchos hombres al no poder mantener a sus familias toman la drástica decisión de irse de sus hogares y caer en el alcoholismo.

De hecho la mayoría de las personas en situación de calle poseen algún tipo de adicción.

En la provincia de Jujuy existen unas 10 instituciones solidarias que tienen el objetivo de reinsertar en la sociedad a esta población.

Para colaborar con "Por Una Sonrisa" se pueden comunicar al número: 388- 155191439, o a través de la página de Facebook: Por Una Sonrisa.

En barrio Gorriti, sobre la calle República de Líbano al 330, entre las calles Alem y Lisandro de la Torre, también reciben donaciones.

Al respecto, Marcela Otazo, una de las referentes del grupo, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "pedimos a todos los jujeños que no sean indiferentes y que nos ayuden. Se viene el frío y muchas personas no la van a pasar bien. Entre todos ayudemos a los que menos tienen y se encuentran solos. No queremos que otra persona muera por frío este año".

"Estamos con miedo de que pase una desgracia otra vez como ocurre cada año, ellos la pasan muy mal, en especial por las noches. La vida en la calle no es fácil y si todos brindan un granito de arena podemos ayudar a estas personas que viven en la calle y sufren mucho cuando llega el invierno", añadió.

Un recorrido cargado de amor y solidaridad

El grupo de voluntario "Por Una Sonrisa" nació el 3 de enero del año 2017 y desde allí cada lunes piensa en un menú que con la colaboración de dos cocineras preparan los miércoles a las 19 para luego juntarse a las 21 y empezar el recorrido.

Todos los ingredientes de esos platos de comida son suministrados por ellos mismos.

Ya con unos 60 platos distribuidos en las mochilas y bolsos de cada integrante se dirigen al punto de partida: la exterminal de ómnibus.

Desde allí empieza la travesía. No les importa si hace frío o si llueve, lo único que les importa es llegar a cada rincón de la ciudad en donde alguien los espera cada día para charlar y alimentarse.

La próxima parada son los baños públicos de las calles Lavalle e Yrigoyen, luego continúan por la avenida Yrigoyen y sectores aledaños a la exterminal. Terminado ese sector, pasan a la zona céntrica.

Las guardias de los hospitales "San Roque" y "Pablo Soria" son las siguientes paradas.

De ahí se dirigen al parque San Martín y finalizan el itinerario en el Mercado de Concentración y sus alrededores.