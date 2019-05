Labraron dos actas por faltantes de "precios esenciales"

LECHE APÓSTOLES / YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA PROVINCIA.

Por Luis Caraballo

En conferencia de prensa realizada ayer en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, autoridades de Defensoría del Consumidor y Control Productivo y Comercial de la Provincia informaron que se registraron, hasta el momento, dos actas por incumplimiento en el programa de "Precios Esenciales" desde su implementación.

Ambas actas fueron hechas porque los supermercados involucrados no contaban con el stock necesario de los artículos que integran la lista oficial de 62 productos. Los organismos de control pidieron su justificación y al no poder responder se les labró las actas correspondientes. En tanto que otros que se encontraban en la misma situación y argumentaron el por qué del faltante no fueron sancionados.

El procedimiento con las actas continúa dándoles plazo a los supermercados para hacer su defensa y si no se encuentra un justificante válido se aplican multas que podrían llegar hasta los $ 5 millones. Para denunciar ausencia de los productos "esenciales" se puede llamar al número 0800-666-1518, contactarse a través de la página web www.consumidor.gob.ar o acercarse a las oficinas de la Defensoría del Consumidor sobre calle Independencia, casi esquina Argañaraz.

FUNCIONARIOS / EXEQUIEL LELLO IVACEVICH Y JULIO PARDO.

Exequiel Lello Ivacevich, titular de Defensoría del Consumidor, explicó a la prensa que "estuvimos haciendo los relevamientos de oficio en todos los supermercados de la provincia. Hemos advertido en algunos lugares que no había un cumplimiento total del programa de ‘Precios Esenciales’. En algunos casos han manifestado y justificado el faltante por cuestiones de producción o logística".

"En aquellos casos que no han podido justificar, hemos labrado las actas de infracción y ahora se van a iniciar los sumarios para determinar la responsabilidad y si corresponde multa. Tenemos labradas dos actas de infracción y seguramente el número incrementará a medida que vayamos haciendo los controles", añadió el funcionario.

Lello Ivacevich resaltó que los supermercados que no cuentan con algunos de los productos de la lista deben ofrecer otro artículo al mismo precio. Según un recorrido de este matutino, algunos supermercados no cumplen con esto, ya que hay remarcaciones del precio por otro en reemplazo. A su vez, resaltó el rol que cumplen las asociaciones civiles que ayudan a los consumidores con el asesoramiento que les brindan y por la información que brindan sobre el cumplimiento de los distintos programas en desarrollo.

"Estamos destinando muchos recursos a fiscalizar este programa. Es cierto que los consumidores están en todo momento en el supermercado, entonces pueden informar cuando existe alguna falencia. El programa alivia el bolsillo de la gente porque son productos esenciales de la canasta básica y nos estamos encargando de que el programa se cumpla", resaltó Lello Ivacevich.