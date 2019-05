El Oficial Gordillo se presenta en Jujuy el 25 de mayo

EL OFICIAL GORDILLO / MIGUEL MARTÍN SE PRESENTARÁ EN NUESTRA CIUDAD EL 25 DE MAYO.

El humorista tucumano Miguel Martin, popularmente conocido como el Oficial Gordillo actuará en Jujuy presentando nuevamente su propuesta cómica titulada "Choriando a lo Grande" con la que recorrió, con gran repercusión, varios puntos del país. La cita es para el próximo 25 de mayo a las 21 en el Centro Cultural "Martín Fierro" del Complejo Educativo "José Hernández" y el artista en diálogo con El Tribuno de Jujuy habló sobre el espectáculo que arrasó durante la temporada veraniega este año en Villa Carlos Paz y se refirió el peculiar sentido del humor del norteño.

De esta manera sobre la propuesta que se apreciará en el espacio ubicado en avenida Illia 451 del barrio Los Perales expresó, "el slogan del show este año es ¡Ojo! que es el mismo del año pasado, no se vayan a clavar", contó con simpatía indicando que la propuesta será similar a la que se vio en Jujuy en 2018. Y recordando su paso por nuestra ciudad en aquella oportunidad indicó, "cuando fuimos a Jujuy el año pasado el espectáculo estaba en un proceso de asentamiento, estábamos probando cosas para de alguna manera aceitarlo para la temporada de verano, fue así que me presenté en Jujuy, Salta Tucumán y Santiago del Estero y luego pasé a Carlos Paz donde nos sorprendimos con los resultados que obtuvimos", indicó.

"Choriando a lo grande" arrasó con la taquilla en la villa veraniega con más de 25.000 espectadores y el show y el mismo Miguel Martin ganaron varios galardones como el Premio "Carlos" al mejor Humorista, el Premio "Carlos" de la Gente 2019, el Premio "Vos" al mejor unipersonal/ stand-up, el Premio "Vos" al mejor Humorista y el Premio "Estrella de concert" al Mejor unipersonal.

"Realmente estuvimos en el podio con este show que nos dio muchas alegrías así que estamos muy contentos", aseguró. Y sobre su llegada a Córdoba como humorista relató, "de casualidad llegué, mi zona de confort siempre fue el norte debido a que tenemos costumbres, comidas parecidas y un vocabulario que entre nosotros entendemos, aquí estuve siempre cómodo. Pero un día en Córdoba levantaron unos videos que subí a YouTube y les gustó y así comenzó una cadena de cosas, en la radio comenzaron a pasar mis cosas precisamente en Cadena 3, una radio muy popular y luego nos invitan a grabar un cd para Sony y después de eso vinieron los productores de Carlos Paz y nos invitan a laburar allá", detalló.

Luego dedicó afectuosas palabras para Jujuy y dijo que los del norte tenemos muchos puntos en común, "sobre todo compartimos la tonada, yo siempre digo - aunque Uds. se ofendan - que nosotros tenemos la tonada parecida. En Salta, Jujuy, Tucumán, hasta Catamarca aunque los que peor hablamos somos nosotros los tucumanos, el cantito que tenemos es muy similar solo hay que escuchar a Los Tekis, a Los Nocheros, al Chaqueño o a mí, hablamos igual", expresó entre risas.

También destacó el particular sentido del humor del norteño y del tucumano en particular, "creo que hay un humor norteño y los tucumanos en especial tenemos muy buen sentido del humor, sobre todo a la hora de reírse del otro, algo que yo utilizo mucho pero para ponerlo en primera persona. El tucumano es muy burlista, nací en pueblo donde los changos te sacaban todas las fichas y el que se calentaba perdía, ese era nuestro lema, tenemos mucho sentido del humor somos muy ocurrentes para poner apodos, los vagos son tremendos. Por ejemplo a mí me decían Rambo ¿Por qué?, porque lo hacen aca y sigue luchando (risas), los vagos eran así, creo que es muy jodón el norteño", expresó. Y señaló que el público porteño es totalmente distinto "es absolutamente diferente, el porteño tiene otra mirada, mira más hacia Europa o EEUU y el tema del humor y la comedia les llega más por el lado del stand up y en el interior tenemos otra cosa, algo más barrial, más de pueblo, mis chistes pegan en el interior porque por ejemplo yo cuento que mi mamá nos pegaba con la varilla y lo entienden, eso nos le llega a los de la Ciudad de Buenos Aires porque no lo vivieron y no le hace nada de gracia", explicó. Y contó que el contacto con sus fans es asiduo por redes sociales, "todos los días estamos en Facebook, en Twiter, en Instagram, interactuando con la gente, contestando los mensajes, a veces hasta se arman debates humorísticos y es muy divertido", aseveró.

Finalmente envió un saludo muy grande para los jujeños y los invitó a disfrutar el espectáculo en el "Martín Fierro", "los jujeños siempre nos acompañan, "hasta la tusa" estaba el teatro el año pasado. Este será la despedida de "Choreando a lo grande" y prometo no volver a robar más con esto", afirmó jocoso para concluir.

Las entradas para disfrutar del show del Oficial Gordillo en Jujuy están a la venta en Provencred (Belgrano 981) o a través de www.norteticket.com.