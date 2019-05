Motochorros reconocieron haber intentado robar a una mujer y quedaron libres

Teniendo en cuenta que no presentaban antecedentes penales, la justicia dispuso que los ladrones de 25 y 29 años realizaran tareas comunitarias para no ser enjuiciados.

Dos motochorros que reconocieron ante la justicia que intentaron asaltar a una mujer para robarle su celular cuando filmaba a su hijita disfrazada de conejo de pascuas en Tucumán, fueron excarcelados y harán tareas comunitarias para no ir a juicio.

El hecho ocurrió el domingo de Pascuas cuando Lorena filmaba con su celular a su hija que estaba disfrazada de conejita, mientras que caminaban por la calle Piedras al 2.200.

En ese momento, la mujer fue interceptada por dos ladrones a bordo de una moto que intentaron robarle.

El hecho quedó registrado en el video que filmó la madre de la niña, quien lo subió a las redes sociales y lo utilizó como prueba para realizar la denuncia a la policía.

Los sospechosos fueron identificados Lucas Gabriel Lucena (25) y Carlos Federico López (29) quienes después del operativo de búsqueda montado por la policía, se presentaron en los tribunales provinciales y quedaron detenidos.

Los ladrones se declararon culpables y fueron acusados de tentativa de robo simple (delito excarcelable) pero el sábado la justicia resolvió liberarlos y dispuso que realizaran tareas comunitarias para no ser enjuiciados.

Según informaron fuentes judiciales, los acusados fueron quienes pidieron realizar trabajos comunitarios y cumplir con ciertos requisitos para no enfrentar a un tribunal y ser condenados.

La solicitud fue aceptada por la fiscal Adriana Reynoso Cuello y luego la jueza Carolina Ballesteros analizó el caso y aceptó la medida, ya que los detenidos no tienen antecedentes de haber cometido otros delitos.

Ahora el expediente quedó en manos de la Sala III, que deberá pronunciarse también sobre el caso.

Voceros de la causa indicaron que Lucena y López declararon ante la fiscal que desde el día anterior al intento de robo estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas y que, al quedarse sin dinero, intentaron robarle el celular a la madre de la pequeña. No obstante, los dos aseguraron que no llevaban armas.

Por su parte, el esposo de la mujer a la que intentaron robarle aseguró que se siente desamparado por la justicia tras conocer la resolución: "No lo puedo creer, espero que en alguna oportunidad me llamen de Tribunales para que me expliquen bien de qué se trata todo esto".