Con dos goles de Messi ganó Barcelona

De la mano de Lionel Messi, Barcelona goleó a Liverpool de Inglaterra en partido de ida por la semifinal de la Liga de Campeones. Fue 3 a 0 en el "Camp Nou" con el arbitraje del holandés Bjorn Kuipers.

El astro argentino marcó dos de los tres gritos del Barça, el primero fue del uruguayo Suárez, y terminó siendo determinante para sacar una buena diferencia de goles pensando en la revancha ante "the reds".

Si Messi no estuviera, seguramente Barcelona no iría a la revancha en Anfield con semejante ventaja, injustificada por lo realizado ayer por ambos equipos, pero que en los números será complicada de revertir aún para un once tan intenso como el dirigido por el alemán Jurgen Klopp.

El equipo español fue un conjunto de jugadas, a diferencia de lo que corresponde a sus características esenciales de posesión, control y distracción, y a lo que sumó un espíritu de lucha tan encomiable como inhabitual para su filosofía futbolística.

Y de ello fue indicativo un cambio que desde el arranque realizó el técnico Ernesto Valverde que hizo ingresar al batallador chileno Arturo Vidal por el habitualmente titular en la media cancha barcelonista, el brasileño Arthur.

En el primer tiempo los anfitriones salieron literalmente a "pelear" el partido, y en ese pragmatismo ganaron y perdieron ante un Liverpool que parece difícil de perforar y mucho más de someter, ya que ejerce una presión en todos los sectores del campo que requiere de una precisión de excelencia para vulnerarla.

Hasta que Suárez abrió la cuenta y con el 1 a 0 se fueron al descanso.

En el complemento, cuando los "blaugranas" eran dominados y parecía que llegaba el empate de la visita, "Lio" frotó sus botines y cambió por goleada exclusivamente por su magia. Bastaron solamente siete minutos para que Messi cambiase la historia. Entre varias piernas rivales generó una situación de gol que Suárez estuvo a punto de concretar con un rodillazo, la bocha se estrelló en el horizontal y el crack argentino infló las mallas. Pero después llegó lo mejor, el gol 600 de Messi en 683 partidos con la camiseta de Barcelona, con un tiro libre sensacional. desde una posición muy complicada, pero para el gran Lionel Messi nada es imposible y colgó la bola en el ángulo superior derecho de un arquero que nada pudo hacer.

Así se cerró el partido, con un resultado solo explicable por Messi y nada más que por él.