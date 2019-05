Por Eduardo Ochoa

¿En qué consiste "1.000 Voces"?

Es un libro trilingüe, que está escrito en español, francés e inglés. Cuenta con 42 relatos de adolescentes que atravesaron diferentes situaciones de vulnerabilidad (abuso sexual y doméstico, bullying y cyberbullying). La obra se divide en imágenes, historias en primera persona, análisis y apéndice con números de teléfono y sitios web con información de los países hispanohablantes, francófonos y anglófonos.

¿Cuántos ejemplares se imprimieron o en qué plataforma está?

El libro todavía no se encuentra impreso. Solamente realicé una pequeña publicación. Sin embargo, las personas pueden encontrar el ejemplar en la página https://issuu.com/alvarmorapereyra, en el sitio encontrarán la obra completa y podrán leerla libremente ya que no persigo un objetivo lucrativo.

¿Cómo se te ocurrió escribir la obra?

La idea surgió en un momento en el que yo me encontré en un estado de gran vulnerabilidad. En ese entonces comencé a romper el silencio y al hacer eso pude observar que no me encontraba solo. Me di cuenta que existían otras personas y amigos en mi misma situación. Por esta razón decidí escribir y recopilar cada una de las historias. Es la primera vez que un adolescente escribe para adolescentes.

¿Cómo te llegaron los relatos?

Me llegaron a través de amigos y gente conocida. Eso fue lo que me permitió recopilarlos.

¿Qué sensaciones te generan las diversas experiencias?

Me producen sentimientos encontrados. En primer lugar me genera una gran impotencia, por no poder hacer nada al respecto. Por eso he decidido realizar charlas ya que considero que mi libro puede ser una herramienta de ayuda para quienes atraviesen por diversos momentos de vulnerabilidad. Con los relatos busco generar fe y esperanza en las personas. Por más difícil que sea la situación, entre todos podemos cambiarla.

¿Quién fue la primera persona a la que le planteaste tu idea?

Una vez que el libro estuvo completo le presenté la idea a mi madre. Ella me observó sorprendida y me planteo que la profundidad y la temática le parecieron completamente interesantes. Luego me dijo: "Tu obra realmente puede ayudar a muchas personas. No te preocupes, te ayudaré a pulirlo y corregirlo".

¿Qué significa resiliencia?

La resiliencia tiene base en la física, significa volver a un estado anterior. Aunque el libro no tenga un enfoque y abordaje teórico, me parece importante hacer hincapié en la búsqueda de ayuda que deben realizar los adolescentes que atraviesan por diversas problemáticas. Esto les permitirá darse cuenta que no se encuentran solos, de esta manera podrán salir adelante.

¿Hace cuánto tiempo estás en el mundo de la literatura?

Provengo de una familia literaria. Mi mamá ya ha escrito tres libros, a ella le encantan el conocimiento y la filosofía. Por otro lado, mi abuela era profesora de Filosofía. Eso fue uno de los motivos por los que empecé a escribir. Asimismo, buscaba visibilizar la situación de vulnerabilidad por la que atravesaban.

¿Cuántos años tienes?

Tengo 19 años y nací en México. Escribí el libro a los 16.

¿De dónde son tus padres?

Mi mamá es argentina y vive aquí en Jujuy. Por otra parte, mi papá y hermano son españoles.

¿En qué lugares te ha tocado vivir?

He vivido 7 años en México, 6 en Estados Unidos y 4 en Panamá. Actualmente resido en Argentina hace un año y medio.