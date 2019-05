El Sauzal honró a San José Obrero

Con gran fervor la comunidad de El Sauzal vivió a pleno sus fiestas patronales en honor a San José Obrero, que como ya es tradicional, se realiza el primer día del quinto mes de año, coincidentemente con la fiesta del Día del Trabajo. El acto protocolar que fue presidido por el intendente Ricardo Farfán, contó con la presencia de la diputada provincial Lourdes Navarro, autoridades municipales, policiales, el padre Abel Vitalus, la banda de música municipal, abanderados, escoltas y vecinos de la localidad mendieteña. Luego tuvo lugar la procesión con la sagrada imagen del patrono y la de la Virgen de La Merced y al llegar a la capilla se ofició la misa.

La homilía se centró en la fecha que se conmemoró y estuvo relacionada con el trabajo, con la solidaridad que debe hacerse presente cuando hay personas que no pueden llevar el sustento a sus familias. "Nosotros debemos ayudar a rescatar la dignidad de las personas, eso se logra a través del trabajo. Hoy debemos poner la mirada en las mujeres que son madres, siempre pido que se tenga prioridad, porque he visto a muchas cargar la responsabilidad de mantener a sus hijos. En el antiguo testamento, Dios le preguntó a Caín donde estaba su hermano, hoy, nos pregunta ¿dónde están aquellos que no pueden trabajar?, Dios nos ha creado a su imagen para trabajar en unidad, no para un determinado grupo sino por el pueblo", dijo el padre Abel.

En otro tramo refirió que en estos tiempos difíciles es necesario caminar juntos, porque la unidad permite crear, fortalecer, promover más espacios de trabajo, "si nos unimos hay más posibilidad de progresar, de caminar libres, si nos revestimos del amor de Jesús nos pondremos al servicio de la sociedad y lograremos devolverle a cada hermano su dignidad de persona. Vamos a pedir a Dios que nos de la fuerza para seguir adelante y para que sepamos valorar el trabajo", finalizó.

Al culminar el oficio religioso, todos se trasladaron hasta la avenida principal para participar del desfile.

En barrio palmasoleño

DEVOCIÓN / LOS VECINOS DEL BARRIO AGUA NEGRA DE PALMA SOLA JUNTO AL PADRE JULIÁN STANFIELD.

Los vecinos del barrio Agua Negra de Palma Sola tuvieron sus festividades religiosas y protocolares en homenaje a San José Obrero. La misa celebrada en el barrio fue presidida por el padre Julián Stanfield. Luego los devotos salieron en procesión con la imagen por las calles del barrio. Posteriormente dio inicio el acto protocolar, con la presencia del jefe comunal Fernando Agüero, acompañado por miembros de su gabinete, los concejales Javier Vega y Francisco Baquera.

En el mensaje, el intendente Agüero agradeció la presencia de los vecinos de Agua Negra y pidió a San José Obrero que los guíe y los siga honrando para el crecimiento del pueblo. Posteriormente en la calle principal se llevó adelante el desfile, siendo los protagonistas, personal del taller de costura, alumnos de la escuelita de fútbol, el ballet “El Antigal”, Centro Gaucho Palma Sola y la Agrupación Gaucha “El Pegual”. Después del desfile los presentes desgustaron un almuerzo en el comedor “Arco Iris”. Estuvieron presentes los profesionales de la agencia Inta Palma Sola que ofrecieron jugo de maracuyá, producto de la zona.

En El Sauzal. Instituciones intermedias como cuerpos de baile, agrupaciones gauchas y fuerzas de seguridad participaron del desfile. (Por Verónica Vallejoz)

PADRE ABEL EN LA MISA DE EL SAUZAL

En Palma Sola. El Centro Gaucho Palma Sola y la Agrupación Gaucha “El Pegual” dijeron presente en la víspera.

GAUCHO DESFILA EN PALMA SOLA