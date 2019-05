Preocupan factores que causan sobrepeso infantil

Por Luis Caraballo

Se conocieron los resultados preliminares de la nueva encuesta nacional de factores de riesgos de salud que presentan las personas teniendo en cuenta la calidad de vida, el sobrepeso infantil sigue siendo alarmante. La atracción que genera en las calles la venta ambulante de comida y la inseguridad que está generando encierro de los menores son los nuevos factores que provocan sobrepeso en los niños.

"Uno de cada 9 chicos tiene una vida sedentaria y no practica actividad física", resaltó el profesor Alberto Hinojosa.

Panchos, sándwiches y golosinas que se compran cuando se da un paseo por las calles hoy están al alcance de todas las personas por la ubicación donde se encuentran, en paradas de colectivos y en las mismas veredas. Hay que tener en cuenta que esas comidas no son recomendables para consumir porque la manipulación y preparación de los alimentos no se observa en el momento.

Añadiendo que la falta de kioscos saludables en las escuelas y la no adaptación de docentes en el área de actividades físicas generan el rechazo en los niños para practicar deporte. La recomendación que se sigue haciendo presente a los profesores es que busquen nuevas herramientas pedagógicas como hacer juegos recreativos, para que la materia resulte atractiva para todos los alumnos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, José Alberto Hinojosa, profesor dentro del aérea de Educación Física del Ministerio de Salud provincial, resaltó que "estamos a la expectativa de los resultados que nos van a traer sobre el sobrepeso y obesidad infantil. Notoriamente llevamos la misma curva mundial ascendente en sobrepeso en niños y adolescentes en nivel escolar".

VENTA AMBULANTE / LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS OPTA POR COMPRAR DE ESOS PUESTOS.

"Es un tema que nos preocupa porque mayormente se da por una cuestión cultural y ambiental, porque según la OMS hay un ambiente de obesidad. Desde el hecho de salir a la calle y si te da hambre tenés a mano un pancho o pebete y no una ensalada de fruta o de verdura porque no hay lugares que las ofrezcan. Es difícil encontrarlos", añadió.

El equipo de nutricionistas de la cartera de Salud recomienda ante cada consulta que los chicos deben ingerir comidas en cantidad de cinco porciones por día y tomar ocho vasos de agua. En igual sentido, respetar los niveles de descanso con ocho horas de sueño para despertarse cada mañana con energía.

La falta de seguridad en los barrios y en el casco céntrico es otro factor que está generando que pocos chicos hagan actividades recreativas y deportes en clubes porque "antes era más fácil dejar que los chicos jueguen en la calle y ahora, con el tema de la inseguridad que existe, es muy difícil que los chicos jueguen en la calle. Una de las cosas que hacen los padres es darle el celular o la PlayStation a los hijos para que se queden quietos y en la casa", explicó el profesor José Hinojosa.

ESPARCIMIENTO / LOS MENORES TIENEN QUE ESTAR ACOMPAÑADOS DE LOS PADRES PARA EVITAR INCONVENIENTES.

Una de las metas que se busca imitar de otros países, como Chile, es que los alimentos muestren la información nutricional en la cara de los envoltorios. Es fundamental y recomendable que la gente lea los niveles de carbohidratos, proteína y calorías que contienen para conocer la composición de los alimentos.

En tanto que la implementación de un "semáforo alimenticio" en el envoltorio de la comida indicando con los colores rojos, amarillos y verdes para una señalización y distinción de los alimentos que son saludables de aquellos que contienen altos niveles de azúcar.

Más consultas con psicólogos

El tema del sobrepeso y obesidad infantil no sólo crece como tema de una alimentación no balanceada, sino también como motivo de consulta a psicólogos especializados en atención hacia niños y adolescentes. La separación de grupos de pares dentro de la escuela, la poca información con la familia son cuestiones que se están haciendo presentes.

Si a eso se le añade que dentro del espacio de Educación Física destinado al deporte, genera un rechazo que se seleccione siempre “al más atlético”.

En diálogo con este matutino, Lucas Ramayo, psicólogo, comentó que “muchas veces se escucha que los niños tienen dificultad en educación física porque tienen un sobrepeso. El espacio de Educación Física tiene que ser un espacio de recreación y no de competencia o rendimiento. Me pasó con pacientes y los mismos profesores tienden a separar al diferente”.

“La vida de los niños se está volviendo cada vez más sedentaria, cada vez más expuestos a pantallas, a dispositivos y por ello pierden más momentos de juego, de correr y estar con amigos”, apuntó el psicólogo. Ramayo insistió en que las mismas familias deben hablar sobre la alimentación acorde al niño y no generar la separación del grupo de pares. En tanto que los profesores de física como también el gabinete psicopedagógico deben actuar para que la escuela sea parte de la formación y no de la exclusión.

“Vivimos en una sociedad donde para muchos todos tenemos que ser iguales, y presentar los mismos cánones estéticos y de belleza. Eso puede pesar muchos en los niños por la mirada del otro y del par, quien es el que forma y con el que construye su identidad. Cuando alguien se escapa de esos cánones de belleza, porque tiene sobrepeso, queda expuesto y son muchas veces excluidos y pueden terminar en casos de bullying”, dijo el profesional.