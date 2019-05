Sofía Jiménez habló de su relación con Del Potro: "Estamos conociéndonos"

Los rumores de romace entre Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín Del Potro suenan desde hace meses -fueron vistos juntos por primera vez en un boliche a fines de 2018- y aunque ellos más de una vez lo desmintieron ya no se ocultan y ahora la modelo confirmó que se "están conociendo".

Ella viene de separarse de Guillermo "el pelado" López, mientras que el tenista fue novio de Jimena Barón, en lo que fue su última relación pública.

Y todo salió a la luz este fin de semana, cuando en pleno regreso de Delpo al circuito después de una lesión, en un tremendo partido que perdió contra el N° 1 del mundo Nole Djokovic, la trasmisión de ESPN captó a "Jujuy" entre el público, alentando a ¿su novio? en Roma.

De regreso a la Argentina, la modelo habló de su viaje a Europa y de su relación con el tenista.

"Es la primera vez que pisaba Europa, es hermoso, me encantó", dijo en diálogo con Los ángeles de la mañana. Y consultada por su presencia en las canchas alentando al tandilense explicó: "Sí, ahí estuve, haciéndole el aguante, bancándolo a morir…. Era yo, hay buena onda con Juan, me invitó y fui, todo bien. Estuvo muy bueno".

"Es increíble como la gente lo quiere, gente de todo el mundo alentandolo, es un groso", agregó.



Luego, la cronista le preguntó si dejaría todo para acompañar al tenista en su carrera y se sinceró: "No sé… Estamos conociéndonos, no sé que pasará más adelante. Ahora lo acompañé, disfruté de verlo, no sé que pasará más adelante. Fui a pasarla bien, me vieron y ya está".

Finalmente, consultada por la acusación de Jimena Barón, quien había dicho que "era tacaño" porque ella se pagaba los viajes, dijo que ella "solo tiene cosas buenas para decir de Juan y nunca diría que es un tacaño".

Y cerró entre risas: "No sé si vendrá a visitarme… No estoy blanquendo nada, hay buena onda, nos estamos conociendo y vamos viendo de a poco".