Sigue cayendo la cantidad de matrimonios en la provincia

Cada vez son menos las parejas de la provincia que optan por contraer matrimonio. En algunos casos se inclinan por el concubinato u otras formas legales de formalizar su enlace tales como las uniones convivenciales y en otros directamente prefieren evitan la convivencia. Así lo demuestran las estadísticas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Jujuy, que evidencia una sostenida disminución en la cantidad de tramites por matrimonio, situación que se mantiene en lo que va del año.

Ya sea por temor al compromiso, por descreimiento en la institución, por el costo de la celebración, entre otro sinfín de motivos, cada vez hay un menor interés por parte de las parejas en dar el "Sí". Y es que las cifras dan cuenta de una realidad que de a poco se profundiza y que muestra a las claras el poco interés por formalizar una relación ante la ley.

Según los datos estadísticos del Registro Civil provincial en lo que va del año se registraron unos 582 matrimonios, de los cuales 414 se efectuaron en las oficinas del organismo, 166 a través de la oficina móvil en las fiestas y 2 corresponden a matrimonios igualitarios. Si bien la cifra corresponde solo al primer cuatrimestre del año con un promedio de unos 129 tramites mensuales, se deduce que desde el 2018 hasta ahora hubo una merma del 23% en la cantidad de casamientos registrados.

El año pasado, se concretaron un total de 2009 matrimonios, es decir unos 167 por mes, cifra que de por sí ya fue menor que en 2017 donde se registraron un total de 2.085 casamientos, unos 179 por mes. Estos parámetros dan cuenta de una merma progresiva que, al parecer, este año podría sostenerse.

En la última década, en promedio se registraron 2.000 casamientos, aunque siempre con cifras anuales decrecientes.

Si bien estos son datos duros, hablan de una clara realidad que atraviesa la sociedad e incluso de un desgaste de la figura del matrimonio como institución, por cuanto no solo es una opción cada vez menos contemplada por las parejas, si no que en muchos casos quienes acceden al matrimonio, no suelen hacerlo "para toda la vida" sino más bien por unos pocos años, concluyendo en una separación o un divorcio.

También hay menos divorcios

Otro dato relevante es la cantidad de divorcios concretados. Coincidentemente con la disminución de los casamientos, también hubo una reducción en el número de divorcios ya que en los últimos años las cifras vienen en descenso con un promedio general de 500 tramites por año.

Según las estadísticas, 2016 fue el año con mayor cantidad de divorcios de los últimos años con un total de 774 y en 2017 hubo 554 divorcios, es decir 220 tramites menos. Cabe mencionar que el Registro Civil todavía no cuenta con datos acerca de la cantidad de divorcios concretados en 2018, pero sí adelantó que en lo que va del año ya hubo 4.

En la provincia, se calcula que el 25% de los matrimonios concluye en un divorcio, lo que no quita que el número de separaciones sea aún mayor.