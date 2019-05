Sala conoció los fundamentos de la sentencia

En la sala del octavo piso del Palacio de Tribunales, se dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a cumplir a la dirigente social Milagro Sala la pena de cuatro años de prisión, luego de ser hallada autora material y responsable del delito de "lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas", hechos de los que resultó víctima, el dirigente social Cristian César Arias, alias "Luca".

Sexto juicio es el que afrontó la dirigente Milagro Sala, cinco en la Justicia ordinaria y uno en el Juzgado Contravencional.

De acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, la audiencia se cumplió ayer al mediodía en la sala de audiencias del Tribunal en lo Criminal Nº 1, con la presencia de la jueza Ana Carolina Pérez Rojas (presidente de trámite), la secretaria del recinto Felicia Barrios, el representante del Ministerio Público de la Acusación Marcelo Cuellar y el abogado defensor Ariel Ruarte y la dirigente Milagro Sala.

Luego de que las partes expresaran a la presidente del Tribunal el acuerdo de recibir una copia de la extensa sentencia, la secretaria procedió a entregar las mismas y hacer refrendar el acta correspondiente, con lo cual finalizó la audiencia.

Como se recordará, tras el debate, en juicio oral y público, de los hechos delictivos acaecidos en el mes de julio de 2006, en dependencias del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Provincia, y que tuvo como acusada a Milagro Sala, el pasado 15 de mayo del año en curso, se conoció la parte dispositiva de la sentencia condenatoria, cuyos fundamentos fueron notificados.

Cabe recordar que los fiscales de Cámara de este debate oral, Marcelo Cuellar y Diego Cussel habían pedido cinco años y cuatro meses de cárcel en la audiencia de alegatos.

"No se ha podido acreditar cómo Milagro Sala tuvo acción violenta en contra de "Luca" Arias, el único testimonio que lo sostiene es Maidana y no tiene ninguna solidez porque sostuvo 3 o 4 verdades. La pena de 4 años a Milagro Sala me parece que exsesiva y no está sólido y vamos a recurrirlo", le había dicho a nuestro diario el abogado defensor Ariel Ruarte.

Fue acusada de atacar a golpes al entonces dirigente social de la "Corriente del Pueblo" Cristian "Luca" Arias.

La defensa de Sala confirmó a nuestro diario que apelará el fallo y consideró que hubo ausencias de pruebas para la condena.