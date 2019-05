Video. Julio Ferreyra: “Cada vez q hablo de propuestas, el Gobierno me las copia”

Por Riad Quintar (H)

-¿Qué lo motivó a ser el candidato a gobernador por el Frente Justicialista?

-A mí me puso la gente en este lugar, me tomó bastante tomar la decisión y aceptar, pero alguien tiene que hacer algo por Jujuy y por su gente que está sufriendo mucho la actual situación.

-¿Cómo ve a la provincia de Jujuy en la actualidad?

-La Provincia está mal en todo sentido. El rostro de la gente en las calles demuestra mucha preocupación, tristeza, sobre todo en el interior que la cosa está muy difícil. Este Gobierno provincial y nacional les sacó a las personas la alegría de vivir y hay que buscar la forma, mediante un trabajo duro, para recuperar la misma.

-Su salida del Registro Civil fue muy controvertida, ¿qué pasó en esa última etapa?

-Mi salida fue por la construcción de un nuevo centro de documentación rápida, que era un lugar nuevo y bien hecho con la plata que habíamos ahorrado en el Registro Civil. Un día, el Gobierno nos exigió el desalojo y yo aclaré que el gobernador iba a tomar la decisión más adecuada para esto y evidentemente no le gustó mi respuesta y me pidió la renuncia.

-¿Qué pasó con los supuestos 26 millones de pesos que quedaron en el Registro Civil?

-Yo todos los años rendía cuenta y nunca faltó nada. Al momento de irme quedaban más de $26 millones, haciendo constar a los periodistas en la calle cuando me echaban que no querían que rinda cuentas del último año, para usar esa plata para quién sabe qué.

-¿Cuáles son las propuestas de Julio Ferreyra para los jujeños?

-Cada vez que habló de propuestas, el Gobierno me las copia, estaría bueno que copien mi honradez. Hoy hay que tener en cuenta la terrible deuda que tiene la Provincia, pero no solamente será eso. Se necesita que los chicos coman todos los días, que no ocurre hoy; la falta de fuentes de trabajo que es clave para reactivar la economía, como así también la plata que se robaron. La coparticipación provincial va a ser lo primero en la lista, ya que los municipios no pueden depender de un gobierno amigo.

-¿Qué piensa sobre la justicia de la provincia?

-La justicia tiene que ser absolutamente independiente en Jujuy, a mí no me interesa un Superior Tribunal de Justicia adicto y de un color político como lo hay ahora; por eso vamos a tratar de cambiarlo todo y poner jueces independientes al servicio de la sociedad, ya que el que nada debe, nada teme.

-¿Qué pasó en estos cuatro años en Jujuy?

-Acá se contrajo deudas millonarias sin ningún tipo de transparencia y sin saber cómo se van a pagar las mismas, siendo los diputados que permitieron esto y siendo responsables directos. Los mismos deben trabajar para el pueblo y no ser alcahuetes del mandatario de turno. Los jujeños vamos a tener años difíciles por estos malos años de populismo y mala administración. Sin dudas que hubo mucha corrupción y eso vamos a atacar.

-El objetivo del candidato del Frente Justicialista en capital es eliminar el 50% de la planta de funcionarios, ¿tiene la misma idea?

-Sabemos que en Capital el número de funcionarios es una barbaridad y es necesario eso. Lo que nosotros haremos en la Provincia es racionalizar el gasto, entendiendo que no puede existir la increíble cantidad de coordinadores que hay sin un puesto específico, entonces vamos a ser lo más técnicos posibles con los funcionarios y quienes ocupen el cargo tengan la capacidad necesaria. Acá no se van a echar empleados de reparticiones.

-¿Cree que hay una campaña sucia contra su imagen y su candidatura?

-Yo no entiendo qué tanto miedo me tiene el Gobierno si yo nunca estuve en política, soy un hombre sin antecedentes y eso parece que les molesta. Sin dudas que están todo el día sacando mentiras, como que soy discriminador, xenófobo, acosador, racista, pero la gente conoce mi imagen y todas esas cosas se demostró que eran mentiras con el correr del tiempo.

-Viene recorriendo toda la provincia ¿cómo ve las distintas localidades de Jujuy?

-En todos lados la sociedad pide lo mismo: trabajo. Hace unos días visité Santa Clara y pudimos ver las terribles condiciones en la que viven actualmente, con frío, con hambre y al lado carteles de este Gobierno con sus candidatos, demostrando un total desapego a la realidad y gastando plata en campaña que es de todos los jujeños. Hoy se vive mal y es culpa del gobierno de Macri y Morales. El tema de la corrupción hace estragos en esta provincia.

-¿Cómo se siente Julio Ferreyra a esta altura de la campaña?

-Yo podría estar en mi casa tranquilo, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo lo que pasaba en Jujuy. En este momento la elección está casi polarizada entre el Justicialismo y el oficialismo, donde la ciudadanía va a tener que elegir a un grupo de personas que no cumplieron nada, que endeudaron la Provincia y trajo más pobreza, o votar a un hombre transparente y honesto como lo soy yo.

-¿Cómo sigue la vida de Julio Ferreyra después del 9 de junio?

-En caso de ganar trabajaremos mínimamente 12 horas para corregir la provincia y abocado con la tarea de gobernar para todos los jujeños. En caso de no ganar, aportaré mi grano de arena desde donde me toque estar.

-¿Qué le diría al jujeño que aún no decidió su voto?

-Le diría que analice los antecedentes de cada candidato en la mesa