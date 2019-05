Tres rumbos posibles en la convención de la UCR

La Unión Cívica Radical (UCR) definirá hoy en la Convención Nacional, en Parque Norte, su estrategia electoral de cara a las generales de octubre, un debate que se prevé intenso y que gravitará en el futuro del radicalismo y de la alianza oficialista Cambiemos.

En el sector "rebelde" están Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Juan Casella y Jorge Sappia, titular de la Convención Nacional.

Los 327 convencionales de todo el país discutirán en torno a tres posturas: la ratificación de la permanencia de la UCR en la coalición Cambiemos -que integran con el PRO y la Coalición Cívica-, tal como fue concebida en la convención radical de Gualeguaychú en 2015, con el respaldo a la reelección del presidente Mauricio Macri.

La segunda sostiene la ampliación de la coalición y habilitar las Paso para dirimir las candidaturas, y una tercera considera que Cambiemos es una experiencia "agotada" y postula la construcción de una nueva alternativa electoral, posición que sostienen los denominados "rebeldes".

La UCR llega a la reunión del máximo órgano partidario, que arrancará en horas del mediodía, en un clima de tensión interna, que fue creciendo luego de que se filtrara un borrador elaborado por el presidente del Comité Nacional y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Bajo el título "Una nueva coalición de gobierno para construir una Argentina sana y previsible", el escrito que Cornejo pondrá a consideración de la convención ratifica lo resuelto en Gualeguaychú, "ampliando" Cambiemos tanto a nivel nacional como en los diferentes distritos.

En otro de sus puntos centrales, prevé habilitar que todos los precandidatos legislativos federales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires puedan "adherirse" a la boleta de todos los postulantes a presidente de la Nación, algo deja abierta la posibilidad de una Paso con candidato propio frente a Macri.

Ese borrador no cayó bien entre los radicales más cercanos a la Casa Rosada, que elaboraron un "contradocumento", que también hicieron circular entre los convencionales, en el que defienden la alianza con el PRO y la CC, a un mes del vencimiento del plazo para inscribir listas. En ese sector figuran el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, Jesús Rodríguez y Agustín Campero, vicepresidente de la convención nacional y el diputado nacional Facundo Suárez Lastra, entre otros.

Salvador fue gravitante en la decisión de la convención de la UCR bonaerense que el sábado pasado ratificó la permanencia del partido en Cambiemos y el respaldo a la reelección del presidente Mauricio Macri. Salvador, a pocas horas de la convención, aseguró que "el radicalismo va a ratificar su pertenencia a Cambiemos".

En el contradocumento, los "dialoguistas" rubrican sin reservas la permanencia del radicalismo en la alianza que en 2015 llevó a Mauricio Macri a la Presidencia y exhortan a la conformación de un "programa común" que responda a los "principios doctrinarios" del partido. Además, no hace alusión a la incorporación de nuevos partidos socios a Cambiemos, ni abre la posibilidad de dirimir la fórmula presidencial en una Paso, aunque sí pide que se "institucionalice" el esquema de funcionamiento de la coalición gobernante.

Fuentes partidarias señalaron a Télam que este escrito tendría el visto bueno de Ernesto Sanz, Ángel Rozas, José Cano y el de los jefes del interbloque Cambiemos, Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado).

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el histórico operador radical, Enrique "Coti" Nosiglia -ambos de fluido vínculo con el presidente Macri- estarían de acuerdo con el documento de Cornejo, cuyos fundamentos económicos contaron con la colaboración de Martín Lousteau.

Por otra parte, ayer se difundió un tercer documento del sector "rebelde", con la firma de unos 70 convencionales, en su mayoría de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre ellos el titular de la convención, Jorge Sappia, que llamó a construir "un nuevo frente electoral y programático para poner a Argentina en el camino del crecimiento".

Plantea que Cambiemos está "agotado" e impulsa un frente, que integren el socialismo, el GEN y sectores del peronismo.

Ratificación y ampliación según Luis Naidenoff

El jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, el radical Luis Naidenoff, aseguró ayer que en la convención nacional de la UCR se va a “ratificar la pertenencia” a la coalición oficialista Cambiemos y barajó la posibilidad de que haya una “ampliación con otras fuerzas”.

“Mañana (lunes) sale ratificación plena de Cambiemos. Cambiemos no se rompe, en todo caso habrá una ampliación de Cambiemos con otras fuerzas”, sostuvo el formoseño. El legislador oficialista respaldó la precandidatura presidencial de Mauricio Macri, resistida por un sector del radicialismo que propone que el jefe de Estado ceda ese lugar a María Eugenia Vidal.

“Macri es un presidente competitivo desde lo electoral”, consideró Naidenoff, pese a lo cual dijo que es partidario de utilizar las Paso para dirimir la candidatura de Cambiemos, una alternativa que es vetada desde la Casa Rosada.

El senador también se mostró abierto a la posibilidad de incorporar dirigentes de otras fuerzas política, en particular del peronismo agrupado en Alternativa Federal, como ya había sugerido el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

Sobre el vínculo tirante entre el Gobierno y la UCR, advirtió que Cambiemos “no hubiera ganado nada sin el radicalismo” en 2015 cuando en el balotaje presidencial se impuso sobre Daniel Scioli.

“Esos dos puntos (de ventaja) se los deben al plus que dieron Lilita Carrió y Sanz”, remarcó el dirigente radical, quien dijo que en una próxima etapa, si Macri fuera reelecto, el Gobierno tiene que “escuchar” a la UCR “porque no tiene salida sin acuerdo”.

Para Naidenoff, “el PRO nunca entendió la entidad que tenía el partido radical”.