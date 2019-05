Jujuy lanzó "Spotligth" para eliminar la violencia de género

La lucha contra la violencia hacia las mujeres de todas las edades es un derecho de vida y eso depende de otros factores como la autonomía económica y el empoderamiento en todos los ámbitos de la sociedad. Estas fueron las palabras de la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aude Maio Coliche, tras el lanzamiento del programa "Spotlight" que tiene como fin erradicar la violencia de género y el femicidio en nuestra provincia.

En el mundo, 1 de cada 3 mujeres fue víctima de violencia física o sexual, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Se sabe que en el mundo 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia física o sexual en algún momento de su vida. En nuestro país, según registros oficiales, en promedio, cada 32 horas una mujer es víctima de un femicidio.

En este contexto nuestra provincia junto a Salta y Buenos Aires fueron seleccionadas para implementar "Spotlight", una alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas para poner fin a la violencia de género en todo el mundo. Además, en todo el territorio nacional se apoyarán acciones en la prevención en este flagelo.

En un acto realizado ayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Gerardo Morales y con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, René Mauricio Valdés, entre otras autoridades, se expusieron las herramientas concretas que ofrece el programa, haciendo énfasis en tratar temas de violencia doméstica, sexual, trata de personas, explotación sexual y laboral.

Además, se conoció así que la iniciativa será implementada en dos etapas. La primera en diciembre de 2020 que contará con un fondo de 5 millones y la segunda hasta diciembre de 2022, fondos que serán aportados por la UE y la ONU.

La embajadora Aude Maio Coliche indicó que Argentina junto a cuatro países tienen importantes indicios de violencia, apuntando que nuestro país "tiene una sociedad civil activa y autoridades que quieren actuar en el tema".

El gobernador Morales indicó que Jujuy desplegó en todo el territorio políticas públicas para atender la problemática y a su vez hizo foco en la creación de Juzgados de Violencia de Género. "Los dos juzgados que están en marcha nos permitieron ver que necesitamos más porque están colapsados" y recordó que "en casos de femicidio la Justicia se manejaba en términos de homicidios agravados por el vínculo. Esto es un cambio conceptual y cultural".

Crear institucionalidad

La ministra de Desarrollo Humana, Natalia Sarapura, sostuvo que la provincia al ser parte de esta iniciativa no solo tiene que ver con las situaciones de violencia que presenta, sino con el reconocimiento y el esfuerzo que ha hecho la gestión para poner el tema en un lugar prioritario. "Fuimos nosotros quienes hemos creado institucionalidad, la Secretaría de Paridad es fruto de este Gobierno. Generamos centros de abordajes integrales de la violencia, espacios de refugios para las mujeres y trabajamos en un proceso formativo donde debo reconocer el compromiso de los ministerios, entre ellos el de Seguridad para asumir procesos de formación", expresó.

Por último, manifestó que "Spotlight" va a ser una invitación para generar procesos de mayor concientización en distintos sectores. "Vamos a trabajar en la provincia garantizando que este acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia puedan llegar a los lugares más inhóspitos", culminó.

Replantear modelos de masculinidad

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, René Mauricio Valdés, instó a reflexionar que la violencia es en muchos casos “usada por los hombres”, lo que induce a replantear los modelos de masculinidad. “El femicidio es el asesinato a una mujer por ser mujer y que siempre sucede en el contexto de la relación de pareja o en una relación familiar o cercana, somos nosotros los varones los que matamos y no puede ser así. Tenemos que demostrar y atrevernos a salir a la calle y decir que no estamos de acuerdo con ese concepto de masculinidad tóxica, violenta que no cuida a sus hijos, impacientes, eso ya es del siglo pasado”, mencionó.

A su vez resaltó que el panorama para cambiar este concepto en nuestro país, es cada vez más alentador, dado que “están surgiendo más grupos de hombres que se atreven contra la presión social. Sumémonos como hombres por el bienestar de nuestra pareja y familiares”.