Unipersonal de Ezequiel Barrios en el teatro El Pasillo

Llega a Jujuy la obra de danza y teatro físico llamada "Puto" de Ezequiel Barrios, autor e intérprete. Se presentará esta noche a las 21.30 en el teatro El Pasillo -José de la Iglesia 1190 - de nuestra ciudad y el domingo a las 20 en la sala "Barbarita Cruz" del Capec (Centro Andino para la Educación y la Cultura) de Tilcara -Belgrano 547-. En diálogo con nuestro medio el protagonista brindó detalles de su propuesta que llega a Jujuy luego de realizar dos exitosas temporadas en Buenos Aires y presentarse en México, Bolivia, Uruguay, y de visitar todas las provincias argentinas en el marco del proyecto que Barrios tituló "Puto Federal".

De esta manera sobre la pieza escénica contó que "es una obra de danza- teatro, de teatro físico. Estoy 50 minutos en escena atravesando mil estados físicos y emocionales. Fue mi tesina de graduación de la Universidad Nacional de las Artes y la obra es catarsis, es un hecho artístico y es acto político, es el medio que utilizo para poner en escena muchos lenguajes, los que fui aprendiendo en mi carrera y es una forma de resignificar la palabra puto que representó tanta violencia en mi vida y que sigue significando violencia para muchas personas, es un insulto que sigue siendo muy utilizado". Y agregó que "la obra cuenta las vivencias del puto dentro del armario, que pasa de ser una anécdota personal para ser algo social y estar interactuando con la realidad en que vivimos, en la que hay mucho por cambiar y por seguir hablando para continuar con la resignificación".

“PUTO” / LA OBRA DE TEATRO FÍSICO SE PRESENTARÁ ESTA NOCHE EN NUESTRA CIUDAD Y EL DOMINGO EN TILCARA.

Asimismo, se refirió a los objetivos que persigue con su puesta en escena, "lo que me interesa con la obra es mostrar una realidad de manera cruda, darle a la gente la posibilidad de meterse dentro del armario y de vivir una experiencia sensorial desde el cuerpo, desde la danza, desde los monólogos. Para apreciar lo que siente una persona cuando no se quiere a sí misma. Y a partir de ahí se mueven un montón de cosas, de ahí cada uno sabrá cómo utiliza la palabra puto y de qué manera quiere seguir utilizándola", explicó.

Y se mostró muy contento considerando que Jujuy es la única provincia que le restaba por visitar con la obra, "estoy emocionado, solo me quedaba llegar a Jujuy dentro de lo que llamo "Puto Federal", un programa que surgió espontáneamente cuando salí de Buenos Aires y comencé a presentarme en las provincias y tuve una repuesta del público tal, que me sensibilizó mucho, entonces a partir de ahí se fue armando la gira y tuve la oportunidad de recorrer todo el país que ahora con Jujuy se completa", explicó. Luego destacó que la recepción en la Argentina fue muy satisfactoria, "es emocionante tener la devolución de la gente, en un muchos lugares esta temática es tabú y hay gente que le cuesta reconocerse a sí misma, visibilizarse y "Puto" es una obra que mueve, que sensibliza, que habla de la discriminación en primera persona", aseguró.

En este punto contó que la obra fue cancelada en un festival de Recife, Brasil. El comité seleccionador consideró que la vida del actor podía correr riesgo frente a la situación de creciente violencia hacia la comunidad Lgbt que se vive en el país vecino en el comienzo de mandato del actual presidente, Jair Bolsonaro, "la obra estaba programada para un Festival de Artes Escénicas en la Universidad Federal de Pernambuco y una semana antes me escribieron diciéndome que la daban de baja según me explicaron porque no podían garantizar mi seguridad y se canceló la obra. Para mí fue una sorpresa y un golpe duro en lo personal y en lo político porque me lleva a pensar en la situación de los putos en Brasil, creí que la censura era de otra época pero hay sectores que están en el poder, en este caso en Brasil, que no quieren que los putos salgan del armario ni nos visibilizemos", señaló. Y afirmó que en el país no vivió ninguna situación parecida, "no tuve ningún caso de censura, la repercusión fue buena en todo el país, recibo mensajes de apoyo por las redes, el clima que primó siempre fue el de agradecimiento y el de la sensibilización, porque es una obra para todos, porque la discriminación es un tema universal y lo entendemos todos", indicó.

Finalmente, contó que en el mes de junio llegará con su obra "Puto" a Europa, "tenemos funciones previstas en Barcelona y en Madrid y otros lugares" e invitó a la comunidad en general a ser parte de la propuesta.

En el teatro El Pasillo la entrada general se fijó en $200, y anticipadas $150, y en el Capec de Tilcara en $ 150. Cabe mencionar que mañana Ezequiel Barrios dictará el Seminario de Danza Afro de 16 a 19 en el Capec de Tilcara.

Sobre Ezequiel Barrios

Ezequiel Barrios es coreógrafo, bailarín, actor, docente y gestor cultural. Es licenciado en Composición Coreográfica con mención Danza Teatro, egresado de la Universidad Nacional de las Artes.

Dicta clases de danza contemporánea, afro y afrocontemporáneo desde 2006.

Se formó en danzas de matrices africanas de diversos estilos con los maestros Rosangela Silvestre, Vera Passos, Nildinha Fonseca, Evens Clercema, entre otros.

Se graduó en Técnica Silvestre en Salvador de Bahía, Brasil y bailó en la Compañía Teatro Danza del Caribe en Santiago de Cuba.

Participó como intérprete en distintas compañías (Compañía de Danza de la UNA -Universidad Nacional de Artes-, Proyecto Mestizo y Oduduwa, entre muchas otras).

Trabaja como gestor cultural de proyectos propios y de otros, y forma parte de la comisión directiva de Cocoa Datei, asociación de coreógrafos. También dirige la compañía Odoia.