202 personas esperan un trasplante en Jujuy

En el país hoy se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, una jornada clave para concientizar, ya que son 202 los jujeños que en estos momentos se encuentran en lista de espera de un trasplante. De ellos 181 necesitan un órgano y 21 tejidos, y hay 575 pacientes en diálisis. En total son 9.962 los argentinos que se encuentran en esa situación.

El Cucaijuy se encuentra en calle Güemes 1360 (frente al hospital "Pablo Soria"). El número telefónico es (0388) 4221228.

Preocupa tanto a autoridades locales como a organizaciones y personas involucradas en esta problemática, que sean más los jujeños que hayan expresado su negación a ejercer este acto que los que se manifestaron a favor: 5.570 ya dejaron sentado que no quieren donar un órgano y 3.653 sí aceptaron hacerlo.

Entre los que están en lista de espera, hay 153 que precisan un riñón, 24 un hígado, 1 intratoráxico, 21 córneas y 3 otros órganos. Mientras que hay 253 pacientes en proceso de inscripción, en su mayoría por problemas renales.

Este primer cuatrimestre, Jujuy "estuvo por encima de la media nacional en relación a la donación de órganos. Con más de diez donantes por millón de habitantes y eso ocurrió en nuestra provincia y en muy pocas del país", mencionó el médico Héctor Illanes, referente del Cucaijuy.

Jujuy se encuentra en el décimo lugar entre las provincias que poseen más pacientes en lista de espera. La que concentra la mayor cantidad es Buenos Aires con 4.824.

El Cucaijuy realizará hoy un acto y una charla abierta con alumnos de quinto año del Colegio Santa Bárbara en ese establecimiento desde las 9.30. También participarán estudiantes de otras escuelas capitalinas.

"Los chicos trabajaron durante todo el mes sobre la donación de órganos y mañana vamos a ver su trabajo. Después vamos a responder preguntas sobre este tema y los trabajos que ellos realizaron durante estos 30 días", sostuvo al respecto Illanes.

Añadió que "apostamos a ellos porque pronto cumplen 18 años y ya tienen que tener posturas ante la vida y esta es una buena oportunidad para que aprendan".

El desafío del Cucaijuy

Illanes comentó que "se trabajó mucho para que los jujeños nos digan en vida qué quieren hacer. Hay un 45% de las actas de toda la población jujeña. Las actas son la manifestación de ser o no donantes. Hubo muchos que optaron por el no, pero eso un poco esperado porque cuando hay cambios de ley es más proclive que la gente opte más por el no pero eso se va a ir igualando porque la gente es solidaria".

Eso es parte "de nuestro desafío. Hay mucha gente que dice que no, tenemos que ver cómo hacer para que cambien esa decisión. Porque uno en vida puede revocar eso y optar por el sí".

Afirmó que uno de sus principales objetivos es que se respete la voluntad de la persona y eso lo ejercen a través de las actas. Y también aplicar la ley, "si la persona no dijo nada en vida se implementa lo que se llama el donante presunto", dijo.

Para las próximas elecciones explicó que nuevamente pondrán stands en los colegios para que la gente tenga la oportunidad de manifestar su voluntad de donar órganos.

Cómo inscribirse

Para inscribirse en el listado de donantes se debe ingresar al Registro Nacional de Expresiones de Voluntad a través de la página web del Incucai (www.incucai.gov.ar) y corroborar que su decisión haya quedado asentada, ingresando documento y fecha de nacimiento.

Es un trámite personal y, si en algún momento esa persona cambia de opinión tiene permitido revocar la decisión que tomó. Pero ese trámite solamente podrá hacerlo esa misma persona.