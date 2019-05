VIDEO. Anunciaron adicional de $1.405,53 para docentes de nivel primario

En conferencia de prensa se anunció el otorgamiento un adicional no remunerativo y no bonificable, por el momento, para docentes de la educación formal de los niveles inicial y primario que estén frente a alumnos.

Este adicional, que viene recompone el salario del maestro de grado que quedó por debajo del salario del docente de nivel secundario, será equivalente al básico de 3 horas cátedra de los docente de nivel secundario y que luego con los incrementos salariales se irá ajustando.

Cada hora cátedra del docente de nivel secundario es $468,51, por lo tanto el adicional será de $1405,53. Regirá desde el 1º de junio pero se liquidará a partir del 1º de julio debido a que se paga a mes vencido y una vez verificada la condición de “frente a alumno”.

El gobernador de la provincia Gerardo Morales anunció que “es no remunerativo y no bonificable por ahora, ya que vamos a ir generando su incorporación paulatina en el futuro” y que durante el receso escolar no se pagará este incentivo.

Quienes recibirán este adicional son los docentes de jardín de jornada simple y completa, maestros de grado de jornada simple y completa, maestro especial de jornada simple y completa, maestro de jardín y de grado albergue anexo, maestro especial albergue anexo, maestro de jardín maternal jornada simple y maestro especial de lengua extranjera que sea de jornada simple.

Por último, el gobernador acompañado por la ministra de Educación, Isolda Calsina y el ministro de Hacienda, Carlos Sadir agregó que “para los cuatro años que vienen tienen como eje la educación. Profundizar la matriz productiva y la educación. No puede haber revolución productiva si no hay revolución educativa”.