“Una final anticipada"

Horas con mucha expectativa, nervios y sobre todo optimismo se viven en Talleres. Es que mañana juega un trascendental partido ante Central Norte de Salta por la semifinal ida del presente Regional Amateur. Será a partir de las 17 en el estadio “Plinio Zabala” de Perico. El árbitro será el tucumano Nelson Bejas, quien ya dirigió en reiteradas oportunidades al elenco local y no tiene buenos antecedentes.

La semana de trabajo fue muy intensa, con tareas de regeneración, exigencias físicas y prácticas en lo futbolístico, haciendo hincapié en lo táctico, ante la baja obligada por suspensión de Carlos López, quien llegó a la quinta amarilla y se perderá la primera semifinal, su lugar será ocupado por el defensor central Matías Miguel, generando además un cambio en el esquema táctico.

Ante el obligado cambio el entrenador Gustavo Módica decidió armar una línea defensiva de cuatro, un medio de cuatro volantes y dos atacantes definidos. Por ello en el arco jugará Matías Llanos, en el fondo Mariano Arroyo, los zagueros serán Jorge Serrano y Nicolás Riveros, en la izquierda Matías Miguel. En la línea de volantes, por la banda derecha jugará Martin Esparza, doble cinco para Milton Blanco y Mauricio Vilca, por el carril izquierdo el pibe Mauricio Aguirre. Y adelante en el ataque los capitanes Maximiliano López y Darío Zampini.

En el último entrenamiento jugó con los titulares el defensor Pereyra, ya que Serrano tenía una leve molestia y trabajó diferenciado, pero llegaría sin problemas al choque del domingo, mientras que ya está recuperado al 100% Diego Pascuttini, quien tiene serias chances de jugar de titular, Módica podría cambiar a último momento, también se espera por la recuperación de Jairo Saavedra quien aún sigue realizando tareas de manera diferenciada.

El capitán Maximiliano “Pony” López dijo que “llegar a una semifinal no es poca cosa, a Talleres se le venía negando hace bastante, estamos teniendo una semana bastante tranquila en cuanto a los trabajos, porque queremos llegar bien, el optimismo a full, porque queremos pegar primero, queremos sacar un buen resultado de local, para viajar tranquilos luego a Salta, mucho se habla de que Central Norte es el cuco de la zona y varias cosas, pero en la cancha somos once contra once, en la cancha no hay favoritos, nosotros confiamos mucho en el plantel que tenemos, vamos a golpearlos futbolísticamente, la gente acompañará, será un domingo especial”.

Además, agregó que “es una final anticipada porque juegan dos grandes candidatos, estamos preparados, los muchachos estamos preparados para la guerra en la cancha, al margen de esto yo le tengo más miedo a los árbitros que nos dirigen, nos mandan árbitros por ahí capacitados de dirigir otra categoría, pero resulta que a la hora de dirigirnos dejan mucho que desear, te inclinan la cancha. Estamos preparados, creo que fuimos de menor a mayor, el domingo se vio un Talleres muy sólido, más allá del gol de penal de ellos, vamos a salir a ganar como sea y ser fuerte en casa”.