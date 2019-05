Llaman a fortalecer la atención en los niños preescolares

Por Luis Caraballo

Ante una situación de abuso en el que un niño en etapa preescolar o avanzada pudo ser o está siendo víctima, la Fundación "Luz de vida" llamó a fortalecer la atención de estos episodios entre el círculo familiar y escolar.

Las salas de jardines como también las familias deben guiar al niño y fortalecer los lazos de diálogo para que éste pueda aprender a comunicarse no sólo con gestos, sino también con palabras. Un grito puede ser señal de alarma y de comunicación importante en la edad en que se encuentra.

Hay que tener en cuenta que durante esta primera etapa las "salitas" de dos, tres y cuatro años son muy elegidas para que un niño pueda ir socializándose con chicos de su misma edad. Desde el Ministerio de Educación se encuentra un informe en el que brinda las recomendaciones que deben tener estos establecimientos de temprana edad.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Gabriela Muñoz, presidente de la Fundación "Luz de vida" y capacitadora sexual, comentó que "con los niños hay que trabajar con paciencia, con amor, fortalecer los vínculos, ayudándolos en sus crisis y fortaleciendo su autoestima. Los niños abusados son perfectamente seleccionados por los adultos. Son niños con baja autoestima, introvertidos y se van a callar de la situación, cuando en realidad son vulnerables".

"Se tiene que evitar que la víctima vuelva a ser víctima, aislarse como si él fuera el culpable de la situación. No se puede hacer vivir una vida diferente como que no vaya al colegio y sacarlo de su entorno. No hay que revictimizar a la víctima, pero sí felicitarlo por haber hablado, por ese valor que tuvo y afianzar los vínculos", añadió Muñoz.

La titular de "Luz de vida" dijo que desde la fundación trabajan en todo los ámbitos haciendo prevención y una vez que se detectó un abuso hacen el abordaje de la familia porque es el núcleo principal de quien va a depender la evolución y la respuesta satisfactoria o no en esta problemática.

En el caso que se involucre a menores y la propia institución no se deben hacer consideraciones. Ante un suceso de pedofilia, el adulto tiene que ser denunciado y juzgado.

"Quien está sospechado de abuso, no puede estar en ningún área. Es inaceptable, está comprobado que una persona que cometió un abuso, lo va a realizar siempre que tenga la oportunidad. Nosotros como sociedad tenemos la obligación de defender a los niños, primero son los niños", resaltó Gabriela Muñoz.

En la provincia de Jujuy cualquier comisaría recibe las denuncias por abuso sexual hacia menores y el organismo gubernamental que contiene abusos y situaciones de vulnerabilidad a los menores es la Secretaría de Niñez e Infancia.

Funcionamiento de los jardines



MINISTERIO DE EDUCACIÓN / BRINDA INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia informaron cómo es el funcionamiento de los jardines de preescolares y sobre las medidas que se deben tener en cuenta en estos establecimientos educativos que se encuentran habilitados.

Desde el espacio curricular y la modalidad en el dictado de las clases en los jardines son claves a tener en cuenta para la selección de estos ámbitos destinados a la enseñanza y formación temprana de los niños.

Dice un informe de la cartera de Educación que los jardines maternales están destinados a niños desde 45 días de vida hasta los tres años siendo para ellos de carácter optativo. En tanto que los jardines de infantes están destinados para aquellos que tienen entre tres y cinco años y en el caso de las edades de cuatro y cinco años son de carácter obligatorio.

Para los jardines que son independientes poseen gestión institucional autónoma, funcionan en edificio propio o compartido con Nivel Primario pero manteniendo su independencia física. Según la matrícula será de primera o segunda categoría, funcionan en jornada simple o completa y poseen como mínimo ocho secciones.

En tanto los jardines de infantes nucleados se conforman con un mínimo de dos y máximo de cinco unidades educativas, y un mínimo de cinco y máximo de 16 secciones, se agrupan por proximidad geográfica, facilidad de acceso y comunicación entre las Unidades de Gestión Educativa. Poseen gestión institucional autónoma, funcionan anexos al Nivel Primario. Destinados a Jardín Maternal o de Infantes y brindan jornada simple y completa.

Al respecto, sobre la extensión de jornadas menciona que “en la Educación Inicial tiene como objetivo enriquecer las experiencias escolares de los niños, ofreciéndoles otras estrategias y otra organización del tiempo para vincularse con nuevos campos del saber. De esta manera, se busca afianzar los conocimientos, actitudes y prácticas que permitan a los niños mejorar sus desempeños”.

Indicios de un abuso

Muchas son las dudas respecto a cómo se refleja en un niño que es víctima de abuso sexual. Los indicios son variados, pero se dan en forma notoria en la actitud y comportamiento cuando se trata de aquellos que son de corta edad. La atención de los padres es fundamental para reconocer estas actitudes.

Al respecto, la titular de la Fundación “Luz de vida”, Gabriela Muñoz, mencionó que “las etapas evolutivas son cuando el niño de repente comienza a tener una regresión o involución de desarrollo. No sólo se hace pis en la cama sino en cualquier lugar, tiene crisis de pánico, comienza a defecar por cualquier lado, de repente queda muy introvertido y se empieza a chupar el dedo, hay niños que dejan de hablar”.

“Este conflicto que trae culpa, vergüenza, introspección y muchas consecuencias que van desde la suma vergüenza hasta el suicidio cuando son grandes. La autoflagelación hasta múltiples consumo de sustancias y muchas son otras situaciones”, añadió Muñoz.

La fundación ofrece talleres de capacitación y acompañamiento a quienes son víctimas. Para más información se encuentra sobre calle Alvear al 731, su cuenta de Facebook es Fundación Luz de Vida, vía telefónica al (0388) 154544620 o al email: fundacionluzdevida siempre@gmail.com.