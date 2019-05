A 33 días la contienda arrecia en los municipios

La provincia de Jujuy está caminando hacia su futuro por una cornisa que se enangosta cada día más. Los candidatos pensantes de la elección del 9 de junio están tratando de adivinar qué podrá pasar con la economía, porque la política ya le cedió el primer plano en todos los pensamientos y las acciones. Una gran encrucijada debe estar en la cabeza de Gerardo Rubén Morales: mientras pisa el acelerador para las elecciones domésticas, se lo ve obligado y comprometido a apoyar a Mauricio Macri y a Cambiemos. Lo que no se puede asegurar es si su corazón y sus más íntimas convicciones políticas hoy están en la misma sintonía con aquel compromiso político. Si GM resulta reelecto, hoy (sólo por hoy) asoman tres posibilidades: 1) Se supone que si finalmente gana Macri, el futuro -aunque sea durísimo- será manejable en Jujuy. 2) Si finalmente ganase la presidencia Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, el panorama sería diferente y más complicado porque además de quedar en las antípodas, en Jujuy se reivindicaría con toda potencia no sólo el planeta K sino también su satélite tupaquero, con la señora Milagro Amalia Ángela Sala de Noro al frente. 3) Si finalmente llegase Roberto Lavagna (o alguna otra tercera opción), se abriría una ancha y tercera avenida de negociaciones obligadas y diálogos posibles donde el gobernador se movería con comodidad. Ahora bien: en la hipótesis de que el GM no ganara en Jujuy, el amable lector podría jugar a invertir las dos primeras opciones y mantener la tercera sin cambios con cualquier mandatario.

En este esquema, el gobierno nacional, de manera obviamente tardía e incompleta cambia de caballo en medio del río: para sostener la gobernabilidad y su tránsito a la reelección apostó siempre a negociar con los bloques del parlamento y mantener un diálogo constante con los gobernadores, y ahora repentinamente convoca a los partidos políticos y a todos sus dirigentes más importantes para que avalen un decálogo de buenos deseos, carente de cursos de acción concretos y precisos. Los "diez puntos" suenan al infantilismo: "Seamos buenos, pero no malos". Nadie puede estar en desacuerdo con lo que propone (hasta el Papa y la Iglesia apoyaron la idea), pero ningún opositor en su sano juicio -aunque de la boca para afuera lo apruebe- parece dispuesto a morder ese anzuelo. Los cristinistas lo rechazan y el peronismo federal (ya dividido de nuevo por esta cuestión) sabe que no puede quedar pegado a esta altura con estos objetivos que se parecen más a una carta a los Reyes Magos que un proyecto de gobierno realizable.

CHULI JORGE - UCR / POR UN MANDATO NÚMERO CUATRO.

Lavagna lo definió con precisión: "es puro marketing" dijo y presentó diez puntos propios. La izquierda fue más dura: "Es el último manotazo de ahogado". Pero siempre focalizados en Jujuy es comprensible al dilema del GM. Hace horas recibió al mejor ministro nacional -Rogelio Frigerio- con quien compartió reuniones e inauguraciones y en privado fatigaron el tema de la continuidad de la alianza Cambiemos. (La convención radical de este mes será a los hachazos). Frigerio la última carta de diálogo del gobierno. Ningún otro ministro tiene hoy el plácet del entrerriano para conversar con todos. Así también es el riesgo de incineración que enfrenta. El ministro se llevó de Jujuy el compromiso del Gobernador. Pero en los pasillos de San Martín 450 aseguran que el proyecto del GM es ganar en junio, y después verá. Porque si algo no hace Gerardo, es masticar vidrio.

Mientras tanto, más de 3.500 jujeños han quedado oficializados como candidatos en todas las categorías electorales y se preparan para los últimos treinta días de lucha política. Gerardo Morales, Julio Ferreyra, Alejandro Vilca, Guillermo Snopek, Alejandra Cejas, Víctor Aramayo, René Casas, Ricardo Guzmán, Paula Álvarez Carreras, Carlos Santillán y Betina Rivero están en la grilla de partida. Los más grandes y tradicionales, suman a sus fórmulas, partidos, partiditos, colectoras y voluntariosos punteros. Los más modestos buscan dar la sorpresa, trepados al desgaste de las figuras conocidas y al cansancio de muchos electores, desengañados de una política que todavía no pudo resolver ninguno de los problemas estructurales de la Provincia, por más empeño, relato, marketing, trabajo, trolls y twiteros que ponen en el intento.

Ya planteadas las grandes opciones, ahora la intensidad de la campaña se traslada a cada una de las ciudades del interior, donde la cosecha de votos se vuelve muy importante. Libertador, San Pedro, Perico, El Carmen, Monterrico, Palpalá, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca y naturalmente San Salvador de Jujuy juegan un rol que puede llegar a ser decisorio. Los dirigentes del interior, históricamente indignados frente al ninguneo de los capitalinos, saben que llegó su hora y lo harán valer. No obstante, la capital es el escenario principal de la pelea. Tanto es así, que Raúl Jorge quien va por su reelección, fue objeto de una impugnación muy traída de los pelos. El recurso nació con destino de archivo. La debilidad argumental sumada a la muralla judicial que condujo el presidente alterno del Superior Tribunal de Justicia y presidente del tribunal electoral, Federico Otaola, terminó con la obvia desestimación. "Chuli" acentuó la celebración con su formal lanzamiento. El acto tuvo varias lecturas: fue imposible desplazar a "Chuli" del primer lugar entre los aspirantes al sillón principal de Avenida El Éxodo; todos los opositores que asomaron con ese objetivo, debieron ponerse en la fila detrás del GM aplaudir y apoyar al intendente en su acto; la oposición entendió que deberá afinar muy bien la puntería para entrar en combate, porque el jefe comunal es un hueso muy duro de roer al que sólo se podrá hacer tambalear con ideas claras, posibles y cercanas a los reclamos de los vecinos. El Justicialismo está obligado a observar esas características para buscar mejorar su performance en una ciudad que casi siempre le fue esquiva. Diego Palmieri del Frente Justicialista es el peronista que sobresale entre los competidores y contrasta ofreciendo priorizar una ciudad amable con los vecinos, antes que obras monumentales que no resuelvan problemas cotidianos. Para eso "El Dingui" propone mayor protagonismo de los centros y agrupaciones barriales. Juan Martearena, de Juntos por Jujuy, exsecretario de Turismo del fellnerismo, imagina una ciudad limpia, ordenada y concentradora/distribuidora del turismo; Natalia Morales, la aguerrida diputada de izquierda que aspira a la intendencia prometiendo generar lugares públicos de trabajo y estudio; Alejandra Mollón por el ARI, Pablo Valdez por Unir Jujuy, Walter Villegas por el Frente Patriótico, el dirigente sindical taxista Marcel Vilca por el MPJ, Santiago Zamora por el Frente Pluricultural y José Gallardo por Unidad Ciudadana conforman el lote de corredores. Con ellos, candidatos a concejales, trabajarán para quitarle a Cambiemos la mayoría del cuerpo parlamentario comunal, objetivo -en el que todos coinciden- sería muy sano para la ciudad. Se suman a la categoría de ciudad, es decir con intendencia y concejo deliberante, Yala, Maimará, Puesto Viejo, Aguas Calientes, San Antonio y Pampa Blanca, donde el estreno de su nueva jerarquía marcará fuertemente el futuro de esos centros urbanos, por lo que la contienda electoral en ellos, ya tiene un sabor de final de campeonato que nunca antes vivieron.

Arrecian encuestas que están poniendo muy nerviosos a todos. Algunos que se enojan o ven fantasmas en cada rincón. A otros sonríen alegres y sorprendidos. A otros los embarga la desazón. Pero como la política sigue siendo el arte de lo posible y territorio de enormes sorpresas, todos siguen adelante. Estamos a cinco semanas, exactamente 33 días del 9-J. Es decir poco más de 790 horas del momento en que hablarán las urnas. Y el tema más allá de los resultados, no es ya cómo harán los elegidos para gobernar los próximos cuatro años. Sino, más simple y cercano, cómo llegaremos hasta el fin de este año.