Educación para fomentar la tenencia responsable

Una problemática latente en la sociedad y que involucra a gran parte de la misma es la tenencia de mascotas que muchas personas ejercen con irresponsabilidad, maltratando o abandonando a sus perros o gatos. Ante esto, hay instituciones como ser "Ideal para Mascotas" que busca educar a la población para que situaciones como esas dejen de ocurrir.

Ellos, mediante charlas, brindan información importante sobre este tema haciendo hincapié en los más chicos. Daniel Vilte, adiestrador de la escuela canina "Ideal para Mascotas", en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "cuando era chico crecí sin padres y no recibí una enseñanza sobre el cuidado de las mascotas y eso hoy de grande me toca mucho cuando hablo con niños sobre este tema, y la importancia de que les enseñen sus padres".

"Desde jardín, primaria, secundaria y hasta a jóvenes de universidad se los debe educar sobre la tenencia responsable de mascotas. Nosotros damos charlas en escuelas y también las protectoras, y eso es muy importante porque lamentablemente no hay dentro de la currícula escolar una materia que hable sobre esto", siguió diciendo.

Asimismo, explicó que el 99% de las casas jujeñas tiene "no un perro, más de un perro y eso muestra una tendencia de que es muy importante concientizar sobre tenencia responsable".

Dentro de las numerosas charlas que "Ideal para Mascotas" brinda en escuelas y otras instituciones, "me di cuenta que los hombres en gran porcentaje son los que dicen ’es solo un perro’, las mujeres tienen una sensibilidad que el hombre no tiene y entienden más rápido".

A partir de la experiencia que forjó "Ideal para Mascotas" en la provincia, Vilte saca la siguiente conclusión: "El hombre le pone una pequeña traba a esa información que brindamos, son los que menos llegan a nosotros. Hay mujeres que cuando nos consultan sobre un caso del comportamiento de un perro nos dicen que no saben si su marido lo va a querer hacer, y después cuando hablamos con el hombre dice pero si ’es solo un perro’ y eso está mal".

En ese sentido remarcó que "la educación a los chicos les llega rápidamente y así como llega cuando van a su casa ese mismo día empiezan a cuidar más a su mascota. Lo primero que hago yo es preguntarle al niño sobre las necesidades de su perro o gato y muchos de ellos no saben, eso es lo primero que le enseñamos, sobre la alimentación, recreación, veterinario y otros cuidados del animal".

Actividades en conjunto

Sobre las actividades que desarrollaron desde la institución en el marco del Día del Animal señaló que estuvieron presentes en el "Perrotón", en la "ExpoCan", en otro evento en el barrio Ciudad de Nieva, en un desfile que se hizo en el parque San Martín, también en otros en la localidad de Libertador, Palpalá y La Mendieta.

En ese sentido, resaltó que "Jujuy mostró un importante interés en este tema que no lo vi en otras provincias. El proteccionismo, la educación y el Estado harían un gran tra

Recomendaciones

El adiestrador Daniel Vilte brindó consejos a la sociedad remarcando que es muy importante que la gente se interiorice en estos temas antes de tener un perro, es necesario saber de dónde viene el perro y también la medida en la que se le da el afecto.

Al respeto sostuvo que “lo que recomendamos es darles premios con afecto por ejemplo cuando haga cosas positivas, no negativas. El perro es un ser que por alimento cambia conductas, darles premios en cada entrenamiento es algo productivo que puede hacerle cambiar esos malos hábitos. Las preguntas que nos hacen son siempre las mismas, salta mucho, muerde, orina en la cama, no hace caso, me rompe los zapatos, etc. El concepto para responder esas dudas es siempre el mismo. La única falla está en las personas, si uno hace caso a las recomendaciones el perro entiende lo que hace mal”.

A la hora de adoptar un animal, lo primordial es saber elegir el momento para tener un cachorro, teniendo en cuenta el espacio del hogar, la familia, el lugar y el tiempo que le podamos ofrecer. “Desde cachorro es fundamental tener en cuenta todos los cuidados veterinarios. Y también, de chico es importante educarlo, enseñarle lo que debe hacer, dónde defecar u orinar, cuántas veces saldrá a pasear y hacer ejercicios con toda la familia”, añadió.

También explicó que la humanización es algo que debe pensarse “y no es recomendable hacerlo en un término muy extremo porque puede traer graves problemas”.

“Una casa para un callejerito”

CAMPAÑA SOLIDARIA / VOLUNTARIAS PIDEN AYUDA PARA CONFECCIONAR CUCHAS.

Voluntarias iniciaron una campaña solidaria para armar cuchas destinadas a perros que viven en la calle. La misma fue denominada “Una casa para un callejerito” y buscan que la sociedad les brinde colaboración para llevarla a cabo.

Al respecto, Antonella Cuenca mencionó que “como sabrán se acercan días de mucho frío y los perritos que están en la calle sufren, por ello es que estamos haciendo este proyecto”.

El objetivo de esta iniciativa es hacer casitas para todos aquellos animales sin hogar con el fin que durante el invierno no pasen tanto frío.

Precisan colaboración con cajas de cartón grandes, cajas de madera, plásticos, botellas y bidones. Ya que también harán platos para ponerles agua y comida.

También invitan a toda persona que quiera sumarse a ellos, “el fin del proyecto que estamos llevando a cabo es que nos unamos para luchar por una causa en común, demostrar a la sociedad que no sea indiferente en este tipo de casos, que los animales abandonados son nuestra responsabilidad, y que si trabajamos sin ser indiferentes podemos llegar a hacer muchas cosas más, queremos concientizar a la comunidad sobre la importancia de ser responsable con nuestras mascotas. Ellos no tienen la culpa de estar en la calle”.

Las donaciones son recibidas las 24 horas en un hostal ubicado en calle Alvear 529 o comunicarse al número 388-154863716.