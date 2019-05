Jorge Rial contó sobre su terrible infancia: "Estuve internado por la violencia de mi mamá"

Son muy pocas las veces que Jorge Rial se sienta en un programa de televisión dispuesto a hablar sobre su vida personal. Aunque en los últimos años el periodista se mostró más abierto a compartir detalles de su intimidad, el sábado por la noche fue una de las primeras veces en las que se lo vio abrir su corazón de una manera muy cruda.

Sentado en Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé, Rial reveló que fue muy golpeado durante su infancia por su propia madre.

"Mi vieja me demostraba el amor desde la violencia. Lo cuento hoy así porque en terapia logré reconciliarme con ella, pero su amor era desde la violencia... estuve internado por violencia. Mi vieja, un día, en una cena, agarró un sachet de lavandina y me lo tiró. Me entró lavandina y me tuvieron que internar", contó Rial, sorprendiendo a todos en la mesa.

"Pude reconciliarme con ella, pero después de que murió y con mucho laburo de terapia. Me di cuenta de que era su manera de amarme y que me amó; me doy cuenta por cómo soy yo con la gente que quiero. Entonces, hay una raíz buena ahí", agregó el conductor de Intrusos.