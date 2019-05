Acordaron el 65% de suba en el precio del tabaco

Tras una larga negociación entre el sector tabacalero de Jujuy y Salta, la industria y autoridades de Producción de ambas provincias se arribó ayer a un acuerdo de incremento del 65% en el precio del tabaco. Pese a la expresa disconformidad del sector productor, que consideró que no les quedó opción, el acuerdo incluyó el compromiso de la industria de una prefinanciación de la actual campaña.

Las tratativas se hicieron en un hotel de Alto La Viña y se extendió por cerca de cinco horas, y una vez firmados los acuerdos el sector productor expresó disconformidad.

"No estamos de acuerdo con lo que hemos hecho. ¿Y por qué lo hicimos?, porque no nos quedó otra. Creo que debe ser un día de inflexión para todo el sector tabacalero y los productores de Jujuy, así como está esto no va", afirmó el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, luego de firmar los acuerdos junto a sus pares.

Es que el sector esperaba un poco más de aumento, porque vienen trabajando en torno al mercado internacional y distintas variables que los afecta. Por ello añadió que espera que el compromiso de "pre-asistencia" se cumpla "por primera vez", aseguró que están dispuestos a trabajar, y agradeció a las autoridades por intentar que sea mejor.

"Creo que no fue justo que el productor sea una vez más una variable de ajuste. Están dadas todas las condiciones para demostrar que lo que entendíamos que debía ser un poco más de lo que hoy se fijó, sigue estando, es real", agregó Pascuttini.

En tanto José Augusto Rodríguez, representante de la Asociación de Tabacaleros de Salta, ponderó la posibilidad de haber concertado y expresó que está de acuerdo con todo lo esgrimido por el sector de ambas provincias, entendiendo que si el problema de la industria es la dolarización, a los productores también los afecta por los insumos. "Por eso pedí que dolaricemos la situación en todo sentido, porque era lo más apropiado, nos estamos quedando descolgados y al productor le va a costar mucho más", afirmó, explicando que los productores tienen un gran problema con el financiamiento.

El acuerdo

TABACALEROS/ REFERENTES DE SALTA Y JUJUY EN LA FIRMA DEL ACUERDO,TRAS HORAS DE TRATATIVAS

"Si bien el acuerdo no es el ideal para los productores, considero que es un avance lograr que la industria pague no el 59,5% sino el 65%; creo que es una inyección de fondos que necesita el productor‘, explicó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Abud Robles. Y sobre la realidad del sector productivo jujeño explicó que se vió afectado este año por el "amarillamiento" de las hojas que impactó de igual manera en grandes y pequeños productores, con una pérdida de cerca de 9 millones de kilos, por lo que desde el gobierno "duplicaron" la asistencia. Planteó además que vienen trabajando en torno a la diversificación, asumiendo que deben buscar alternativas, volver a la plantación de vides, producción vitivinícola, alcaparras, cuenca lechera y al cannabis.

En tanto la secretaria de Asuntos Agrarios, Milagros Patrón Costas, enfatizó que lograron un avance con el acuerdo de prefinanciación a los productores para la próxima campaña. Detalló que esto tiene que ver con la cantidad de tabaco que los productores van a entregar a la industria, y a requerimiento de los productores la industria prefinanciará esa cantidad de kilos.

Dijo que solo en la provincia de Salta se produce alrededor de 30 millones de kilos de tabaco Virginia, y recordó que se hicieron varias reuniones desde diciembre, por lo que destacó haber logrado una mesa de discusión y un acuerdo. Pese a que el sector productivo tenga necesidades de que el precio sea mayor, estimó que fue un "precio posible". En tal sentido dijo que hay que mirarla como una cadena de valor que tiene tensiones y que alguna vez tiene que ceder para que siga funcionando.