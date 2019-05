Diversos sectores expresaron apoyo a la convocatoria del Gobierno

El Gobierno envió este lunes una carta firmada por el presidente Mauricio Macri en la que convoca a los principales dirigentes opositores, incluida la senadora Cristina Kirchner, gobernadores, empresarios, sindicalistas y a la Iglesia, a sumarse al acuerdo de diez puntos que el oficialismo busca consensuar para "despejar algunas de las dudas que existen sobre nuestro país".

Desde distintos sectores apoyaron la iniciativa de generar acuerdos sobre cuestiones básicas. Desde el sector empresario, mencionaron que "los que conformamos el Grupo de los 6 (G6) compartimos la necesidad de avanzar en la construcción de consensos, promoviendo el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y actores sociales”; de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, "es necesario acordar estas reglas de juego que vamos a respetar a futuro y si alguien no quiere firmar es porque no quiere respetar alguno de los puntos expresados", mencionó Mario Grinman. Confirmaron su presencia: G6, UIA, IDEA, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Foro de Convergencia Empresarial, la CAME, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y Alejandro MacFarlane, presidente de Camuzzi.

Por su parte, Gerardo Díaz Beltrán de la Came dijo "mantenemos siempre el diálogo con todos los sectores políticos y un acuerdo que permita previsibilidad resulta indispensable".

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) monseñor Ojea expresó que "creemos en la posibilidad de un diálogo fructífero, lo más amplio posible y con agenda consensuada".

Otros sectores sociales que confirmaron son: la Iglesia, Daia, Confederación de las 62 organizaciones, Uatre, Club Político Argentino y Colegio de Abogados de la Ciudad.

De la Sociedad Rural Argentina (SRA) mencionaron que "estamos convencidos de que los puntos mencionados son pura y estrictamente programáticos y alejados de toda fundamentación ideológica".

Del sector agroindustrial, irán: Bolsa de Rosario, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y CONINAGRO.

Desde el sector político, confirmaron su presencia Margarita Stolbizer, Rodolfo Urtubey, Daniel Scioli, Miguel Pichetto, Roberto Lavagna, Miguel Lifchitz y Ricardo Alfonsín.

Las agrupaciones provinciales que también acompañarán son: Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Cámara de Comercio de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba, C20 (Cámaras pymes de Córdoba), Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Bolsa de Comercio de Córdoba.