Scaloni: "Humildad y compromiso total"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evitó ayer colocar al equipo "albiceleste" entre los candidatos a ganar la Copa América 2019, pero aclaró que debe ir "con humildad y compromiso total", y adelantó que la semana próxima dará la lista definitiva para afrontar la competencia. "La realidad es que es difícil decir que Argentina es favorita, tampoco que no es favorita. Si uno mira las estadísticas, lo que pasó en el Mundial y la llegada al Mundial no puede decir... Tenemos que ir calmados, con humildad, compromiso y amor propio y a partir de ahí vendrán cosas mejores. Brasil es local, Uruguay tiene un equipo fuerte. Vamos a dar pelea", aseguró Scaloni en una entrevista a TyC Sports. En ese sentido, el DT "albiceleste" comentó que el próximo 15 de mayo dará a conocer la lista definitiva de 23 jugadores para afrontar el torneo continental que Argentina no gana desde 1993.

Scaloni comentó que evitará presentar la lista de 40 jugadores tal como Conmebol le permite a las diferentes selecciones, dado que quiere dar directamente los 23 que llevará a Brasil "para darles confianza también a ellos". Consultado sobre qué sería hacer una buena Copa América para Argentina, Scaloni comentó que desde que se hizo cargo del equipo en agosto pasado "nuestra idea es tratar de darle una nueva identidad a la selección y vamos a tratar de ir a realizarla de la mejor manera y competir".

"No sé en qué instancia, pero sí que la gente piense en todo caso pensar cómo y cuando llegamos, sea la final o la semifinal, y que sientan que estos chicos han dado la vida por la selección, eso es lo que quiero que la gente se lleve y le quede, y representar bien al páis, que es lo que nosotros pensamos que le faltaba al equipo", sentenció.

Además, explicó que en la lista -si bien no adelantó ningún nombre- estarán tres delanteros, pero evitó referirse a la presencia de Sergio "Kun" Agüero. "Cómo no voy a entender el pedido de Aguero, si los números hablan por sí solos. Pero necesitamos que los jugadores que están en su posición, como Lautaro Martínez, y las oportunidades que pueda jugar lo queremos ver. Lo conozco a Agüero desde el Mundial y es un jugador contrastado. Sé lo que puede dar", agregó.

El nombre casi "puesto" de la lista, más allá que Scaloni no lo dijo, es el de Lionel Messi, y aclaró que la estrella del Barcelona "nunca me dijo a quién traer y a quién no", aunque dijo que "otra cosa es preguntarle con quien se siente más cómodo". Además puntualizó que Messi debe tener "una referencia de 2 o 3, no tanto más. Se ha visto un poco en el segundo tiempo con Venezuela, con el ingreso de (Matías) Suárez".