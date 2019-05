“Dingui” Martín Palmieri: “el 9 de junio vamos a recuperar la capital y trabajaremos para todos”

La capital de la provincia se convirtió desde hace muchos años en un bastión casi imposible para el justicialismo, por lo que cada elección era un dolor de cabeza para sus candidatos. Ahora la renovación en el sector llevó a que haya confianza en realizar una buena campaña.

Diego “Dingui” Martín Palmieri dijo que las elecciones del próximo mes determinarán un cambio en San Salvador de Jujuy. “Estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizando en los barrios de la ciudad y no tenemos dudas que la sociedad nos va a acompañar para que el 9 de junio recuperemos la capital y trabajar para todos por un mejor lugar”.

Por otro lado, el candidato a intendente dijo que la capital está llena de problemas sin resolver y que una nueva gestión del radicalismo no los resolverá. “Los mismos que dicen tener la respuesta a todos los problemas de San Salvador, son los que están hace 12 años y quieren ir por cuatro más, cuando no pudieron solucionar los mismos en tres mandatos, ya no podrán hacerlo”.

Martín Palmieri explicó que vienen trabajando hace varios años en los barrios de la ciudad y conocen de lleno todas las problemáticas de los vecinos. “Nosotros no vivimos en una burbuja, conocemos todos los problemas cotidianos de hace años de los vecinos y que aún siguen sin respuestas. San Salvador no es solo el centro”.

Por último, confirmó que “no tiene dudas que el Partido Justicialista va a realizar una gran elección y que la capital tendrá un nuevo intendente con ganas de trabajar con todos los sectores”.