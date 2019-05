Se pone bien a punto

Dalma Castro Quispe, corredora humahuaqueña, se encuentra ansiosa y entrenando para competir en la nueva edición del maratón de El Tribuno.

La joven atleta humahuaqueña viene de subirse al podio en su categoría en el Trail Running en el circuito "Tierra Brava" de San Pedro realizado recientemente. Dalma, tiene 26 años y tuvo buenos resultados en las últimas competencias de las que participó.

Esta deportista nos cuenta que empezó a correr motivada por el gran acontecimiento deportivo de El Tribuno. "Cuando veía por televisión y los diarios la gran convocatoria que tiene el maratón organizado por El Tribuno de Jujuy me gustaba y en 2017, para mi cumple me regalan las primeras zapatillas de running y no lo dudé me inscribí en la categoría de 4 kilómetros". La deportista además relata "eso para mí era un desafío porque tenía una vida sedentaria y a partir de que corrí en el maratón de El Tribuno empecé a entrenar, a correr en otras competencias y conocí a Sergio Gonzalez, un corredor humahuaqueño que me dio algunos consejos". A partir de allí la joven humahuaqueña, empezó a incursionar y a entrenar más porque "una vez que te metés en esto te das cuenta que va a ser para siempre", dijo la joven corredora.

Dalma Castro explica que entrena diariamente pero no puede hacerlo profesionalmente ya que trabaja y los tiempos que requiere un atleta profesional no son los mismos. Pero afirma con absoluto optimismo "si bien se que me falta un entrenador y otras cosas como recursos económicos, sé que se puede".

Este año, Dalma se inscribió para competir en los diez kilómetros del maratón El Tribuno. En ese sentido, señaló "es un desafío, estoy muy ansiosa y sintiendo esos nervios" dijo la deportista y agregó "ya estoy entrenando para competir de acuerdo a mis tiempos pero con constancia". Castro explicó que "me siento bien para correr y con muchas expectativas porque vienen atletas muy importantes de todo el país para correr este maratón".

Dalma Castro invitó a todos a participar de este evento deportivo y dijo "es una buena oportunidad para empezar y dejar la vida sedentaria como hice yo, con esta actividad que está al alcance de todos, pueden comenzar con una caminata, luego un trote suave y así ir incrementando la actividad" y concluyó diciendo que "todos aquellos que tengan la posibilidad de desafiarse haciendo estas cosas deben hacerlo". Finalmente destacó su pertenencia a un grupo humahuaqueño de corredores llamado Los Chasquis que comparten esta pasión por el deporte.

