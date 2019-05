Mineros de El Aguilar de paro por el "desmantelamiento" de la planta

Los trabajadores de Mina El Aguilar se declararon en huelga. El sindicato AOMA El Aguilar (Asociación Obrera Minera Argentina) exige la renuncia del Gerente General de Mina El Aguilar, propiedad de la Multinacional Glencore porque está llevando adelante una política de "autodestrucción de la empresa, obedeciendo a la política económica y política del país", según sostuvo el secretario general Carlos Trejo.

Los damnificados explicaron que "los trabajadores están con los ánimos caldeados y además decididos a cerrar la mina y viajar a la capital jujeña porque la situación social que atraviesan es de una penuria extrema. Los extrabajadores mineros y el pueblo están sosteniendo la mina que es Patrimonio Económico Cultural Social de la Provincia. No están siendo defendida por el estado que no conoce la situación, ni por la empresa que es responsable. Son los trabajadores y el sindicato quienes defienden la mina, no podemos dejar atrás 90 años de sacrificio de los mineros”, sostuvo Trejo al medio Jujuy Dice.

“Desde hace un año atrás el sindicato viene solicitando al estado argentino y al gobierno provincial que controlen a Mina El Aguilar, ya que la están llevando con desidia al quiebre por razones de inseguridad y falta de personal. Están tratando de demostrar que no es una mina productiva y algún día van a declarar la quiebra”, lamentó el sindicalista

Desde el 28 de diciembre de 2018 los mineros denunciaron la situación a la Secretaría de Minería, y al Ministerio de Trabajo y no recibieron apoyo en esta situación.

Una semana atrás los trabajadores mantuvieron una reunión con la Gerencia General donde plantearon que están llevando a la quiebra a la empresa. También presentaron todo lo realizado en AOMA Nacional con el Director Ejecutivo de la Compañía Minera para buscar una solución.

En la planta hay 560 trabajadores con relación directa de convenio y suman más de 900 obreros que dependen de manera indirecta de ella.

“No nos sentimos seguros trabajando en la mina, se está cayendo de a pedazos, las galerías están muy deterioradas. Todos los días entran a trabajar 180 personas a la planta, en los sectores de la mina en cada turno, entran 80”, resaltó Trejo, remarcando el estado deplorable que tiene la mina.

Esperan la reacción del estado provincial, de la empresa y si no sucede nada los trabajadores en asamblea determinarán medidas.

La producción actualmente bajó a 28 mil toneladas mensuales de mineral con alta ley, puro plomo zinc y plata, que segura una buena rentabilidad para los empresarios, pero no para los trabajadores ni para el pueblo. El 7 de mayo fue el Día de la Minería. Jujuy fue designada Capital Nacional de la Minería y los mineros jujeños no pudieron celebrar porque su "trabajo no es valorado", puntualizaron.