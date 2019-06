Denuncian amenazas de supuestos poseedores

Una familia denunció que sufrió amenazas por parte de allegados a una mujer que reclama una finca que ocupan y que el pasado fin de semana cambiaron candados y les prohibieron la entrada, con anuencia de efectivos policiales.

Una familia que vive hace 20 años en el lugar dijo que una mujer "pretende apoderarse de la finca con dudosa documentación".

El conflicto se registró en la localidad de El Fuerte, departamento Santa Bárbara, en el predio de la finca conocida como "Monte Redondo", ubicada a unos dos kilómetros de ese lugar y es un remanente de la quiebra de la empresa "Forestadora del Norte".

Héctor Fernández (33), Ramón Osores (21) dialogaron con nuestro diario acompañados de sus abogados Mercedes y Rodolfo Echazú, quienes comentaron que "la familia Fernández hace 20 años es poseedora de ese predio. Eduardo Fernández es el cliente inicial y a fines del año pasado murió, dejando como herederos a sus hijos. La familia posee animales vacunos, equinos, porcino y aves".

Mercedes Echazú además le dijo a nuestro diario que "empezó a recrudecerse el conflicto con una mujer que reclamó la propiedad. Esta señora inició una medida cautelar el año pasado ante el Jugado Civil y Comercial Nº 8 a cargo de la jueza Pellegrini (habilitada). En este momento el expediente se encuentra en etapa de apelación, la semana pasada fue remitida a la Cámara Civil de nuestra ciudad capital, porque apelamos. Esta medida se le concede a la señora sin ningún tipo de documentación fehaciente. Solamente de una copia de una supuesta compra que ella dice haber hecho en el año 1991 con la empresa quebrada Forestadora del Norte. Estas pretensiones carecen de validez porque la mujer no acredita plano aprobado por inmuebles, no acredita posesión ni menos propiedad", dijo.

Cuando la empresa quebró, los terrenos pasaron a manos del exbanco Provincia y "hay dictamines que consta en expedientes que están en Fiscalía de Estado, donde rechazaban las pretensiones de esta señora porque se presentó fuera de plazo para reconocer su derecho", continuó la letrada.

Al respecto Ramón Osores (21), nieto del primer demandante, denunció en la Seccional 28º que "el viernes pasado estábamos por ingresar a la finca con el organismo de ‘Tierra Fértil’ y noté que cambiaron los candados. Eran seis personas que cruzaron camionetas en las entradas y me amenazaron con un machete y con palos y no me dejaron entrar", dijo Osores.

"El operativo policial estuvo a cargo de un comisario de apellido Flores. El policía me dijo que recibían órdenes del Ministerio de Seguridad y del actual candidato a Comisionado Municipal del Fuerte Manuel Salvatierra. Cuando se apersonó la Policía me leyó un papel, pero no recuerdo qué decía. Solo decía que no me iban a dejar entrar. Es todo raro, no había ninguna orden judicial ni mis abogados fueron notificados de esto", dijo el joven.