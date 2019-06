Gran triunfo en Perico

Gran sorpresa hay en Perico por la derrota de Rolando Pascual Ficoseco, pues a "Roly", como se lo conoce, siempre se lo vio como un gran líder político, que supo permanecer 20 años en el poder. Ahora el joven Luciano Demarco concretó su anhelo de llegar a intendente. Lo había intentado en el 2015 pero por muy poca diferencia se le escapó el triunfo. Ahora fue contundente su victoria. Las razones son múltiples, según los avezados a las elecciones hablaron del desgaste político de Ficoseco y del aire nuevo que trae Demarco, un joven dispuesto a erradicar los vicios de una política.

Demarco dijo que "estaba un poco desilusionado por la derrota anterior y bueno esta era la revancha. Al principio no quería pero la gente me impulsó, entonces la construcción se fue dando con mucha gente fuerte en comisiones que me ha permitido llegar hasta aquí, y ahora un camino hermoso vamos a recorrer".

También manifestó que "lo importante es que la gente ha confiado a pesar de no tener estructuras y de haber hecho todo de una manera original en política. Ahora nos tienen que ayudar a gobernar para que de esta misma forma que hemos construido VIA, se eduque, se forme cívicamente y la gente tenga paciencia para que hagamos muchas cosas por Perico", finalizó diciendo.