Hoy se completa la sexta fecha del Torneo Preparación que organiza la Federación Jujeña de Vóley.

La entidad informó que la actividad arrancó con el triunfo de la primera femenina de Sociedad Italiana sobre Gorriti por 3 a 0. Los parciales fueron 25-13, 25-20 y 25-17.

Un partido muy entretenido y peleado punto a punto entregaron las chicas de ambos equipos a las personas que se acercaron a las instalaciones de avenida Fascio.

El encuentro fue arbitrado por Silvio Cáceres y Alberto Abel, acompañados por Isaac Coria en planillas.

En el Colegio de Los Lapachos, jugaron el Sub 13 femenino de Cavac y Ciudad de Nieva consiguiendo la victoria la visita por 3 a 0 (25-11, 25-

13 y 25-16).

Las categorías Sub 13 y Sub 15, ambas en femenino, de Independiente recibieron a Sirio Vóley quedando una victoria para cada una. Para el Sub 13 local fue por 3 a 0 (25-11, 25-15 y 25-6) y para la visita fue por 3 a 1 (24-26, 25-18, 25-16 y 25-10). Talleres de Perico recibió la visita de Cidef y venció por 3 a 0 (25-11, 25-6 y 25-16). En el choque correspondiente a la categoría Sub 15 femenino.

Sociedad Española ganó en sus dos presentaciones ante Deportes en su cancha ubicada en Senador Pérez. El Sub 13 femenino ganó por 3 a 1 (25-15, 25-20, 22-25 y 25-6), mientras que el Sub15 lo hizo por 3 a 0 (25-12, 25-18 y 25-21).

Las chicas del Sub 13 femenino de Fundación Jujuy Vóley no pudieron ante Altos Hornos Zapla y cayeron por 3 a 0 (25-20, 25-19 y 25-16).

Por último, en Sociedad Italiana, las Sub 13 y Sub 15 femenino del club de avenida Fascio se quedaron con ambos cotejos por 3 a 0 (25-5, 25-12 y 25-19 para el Sub 13 y en Sub 15 por 25-11, 25-4 y 25-13).

Resta completar el partido entre el Sub 17 femenino de Sociedad Italiana y Club Gorriti, que se jugará hoy 12 en cancha de las primeras a las 20.

Hubo buenos desempeños de todos los equipos participantes y de las autoridades encargadas de fiscalizar los encuentros.